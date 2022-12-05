كأس العالم 2022: كرواتيا تتأهل لربع نهائي المونديال على حساب اليابان

بعد مباراة مثيرة في ملعب الجنوب شهدت أشواطا إضافية وضربات جزاء ترجيحية، تأهلت كرواتيا إلى ربع نهائي مونديال قطر على حساب المنتخب الياباني.

أبرز محطات المباراة

أحرز هدف التقدم لليابان دايزين ماييدا قرب نهاية الشوط الأول

أحرز بيريزيتش هدف التعادل لكرواتيا في الدقيقة 56

انتهى الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لكل منهما

أضاع منتخب اليابان 3 ضربات جزاء لتنتهي المباراة بتأهل كرواتيا

الثاني يخرج الأول

وكانت اليابان قد تأهلت لدور الـ 16 كأول عن المجموعة الخامسة بفوزين على إسبانيا وألمانيا، بينما صعدت كرواتيا إلى دور الستة عشر بعدما حلت في المركز الثاني في المجموعة السادسة خلف المغرب.