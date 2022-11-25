فادي طنّوس by فادي طنّوس

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كأس العالم 2022: قطر في مباراة صعبة أمام السنغال

فادي طنّوس by فادي طنّوس

يخوض المنتخب القطري لكرة القدم، اليوم الجمعة، مباراته الثانية ضمن بطولة كأس العالم على أرضه، في مواجهة السنغال تحت شعار الفوز لتجنب الخروج المبكر، فيما يسعى منتخبا هولندا والإكوادور حسم المباراة التي تجمع بينهما والاقتراب من التأهل إلى الدور ثمن النهائي.

الجولة الأولى:

  • خسر المنتخب القطري أمام نظيره الإكوادوري 0-2
  • فازت هولندا على السنغال 2-0

ترتيب المجموعة الأولى:

المنتخبلعبفازتعادلخسرلهعليهالفارقالنقاط
هولندا11002023
الإكوادور11002023
السنغال100102-20
قطر100102-20

وسيكون استاد الثمامة، مسرحاً لمباراة قطر والسنغال ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى.

وتُعدّ هذه مباراة بمثابة الفرصة الأخيرة لكلا المنتخبين لتجنب الوداع المبكر.

ويطالب المنتخب القطري بتحقيق نتيجة إيجابية أسوة بمنتخب السعودية الفائز على الأرجنتين 2-1.

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كيفية مشاهدة مباراة قطر والسنغال

يمكن مشاهدة البث المباشر لمباراة قطر والسنغال يوم الجمعة 25 نوفمبر انطلاقاً من الساعة 16:00 بتوقيت مكة المكرمة.

وتنقل قنوات beIN SPORTS القطرية مباريات كأس العالم بشكل حصري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويمكن مشاهدة مباراة هولندا والإكوادور على قناة MAX2.

وضمن المجموعة نفسها، يتواجه منتخبا هولندا والإكوادور، وهما يضعان نصب أعينهما الفوز بالمباراة وضمان التأهل منطقياً.

تقام المباراة على ستاد خليفة الدولي في العاصمة القطرية الدوحة.

مواعيد وتوقيت مباريات المنتخب القطري في كأس العالم 2022

كيفية مشاهدة مباراة هولندا والإكوادور

يمكن مشاهدة البث المباشر لمباراة هولندا والإكوادور يوم الجمعة 25 نوفمبر انطلاقاً من الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة.

وتنقل قنوات beIN SPORTS القطرية مباريات كأس العالم بشكل حصري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويمكن مشاهدة مباراة هولندا والإكوادور على قناة MAX 1.

وستكون المباراة الأخيرة لقطر الثلاثاء أمام هولندا على ستاد البيت، وللإكوادور أمام السنغال على ستاد خليفة.

المجموعة الثانية

يخوض المنتخب الإنكليزي مباراة صعبة أمام منافسه الأمريكي على ستاد البيت، فيما يلعب منتخب ويلز أمام إيران في مباراة تعد سهلة للأول على ستاد أحمد بن علي.

وفي حال فوز المنتخب الإنكليزي يكون قطع شوطاً طويلاً نحو التأهل إلى الدور ثمن النهائي.

الجولة الأولى:

فازت إنكلترا على إيران 6-2

تعادلت ويلز وأمريكا 0-0

ترتيب المجموعة الثانية

المنتخبلعبفازتعادلخسرلهعليهالفارقالنقاط
إنكلترا11006243
ويلز10101101
أمريكا10101101
إيران100126-40
جدول مباريات كأس العالم 2022 في قطر – توقيت ومواعيد المباريات
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