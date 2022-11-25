كأس العالم 2022: قطر في مباراة صعبة أمام السنغال

يخوض المنتخب القطري لكرة القدم، اليوم الجمعة، مباراته الثانية ضمن بطولة كأس العالم على أرضه، في مواجهة السنغال تحت شعار الفوز لتجنب الخروج المبكر، فيما يسعى منتخبا هولندا والإكوادور حسم المباراة التي تجمع بينهما والاقتراب من التأهل إلى الدور ثمن النهائي.

الجولة الأولى:

خسر المنتخب القطري أمام نظيره الإكوادوري 0-2

فازت هولندا على السنغال 2-0

ترتيب المجموعة الأولى:

المنتخب لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط هولندا 1 1 0 0 2 0 2 3 الإكوادور 1 1 0 0 2 0 2 3 السنغال 1 0 0 1 0 2 -2 0 قطر 1 0 0 1 0 2 -2 0

وسيكون استاد الثمامة، مسرحاً لمباراة قطر والسنغال ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى.

وتُعدّ هذه مباراة بمثابة الفرصة الأخيرة لكلا المنتخبين لتجنب الوداع المبكر.

ويطالب المنتخب القطري بتحقيق نتيجة إيجابية أسوة بمنتخب السعودية الفائز على الأرجنتين 2-1.

كيفية مشاهدة مباراة قطر والسنغال

يمكن مشاهدة البث المباشر لمباراة قطر والسنغال يوم الجمعة 25 نوفمبر انطلاقاً من الساعة 16:00 بتوقيت مكة المكرمة.

وتنقل قنوات beIN SPORTS القطرية مباريات كأس العالم بشكل حصري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويمكن مشاهدة مباراة هولندا والإكوادور على قناة MAX2.

وضمن المجموعة نفسها، يتواجه منتخبا هولندا والإكوادور، وهما يضعان نصب أعينهما الفوز بالمباراة وضمان التأهل منطقياً.

تقام المباراة على ستاد خليفة الدولي في العاصمة القطرية الدوحة.

كيفية مشاهدة مباراة هولندا والإكوادور

يمكن مشاهدة البث المباشر لمباراة هولندا والإكوادور يوم الجمعة 25 نوفمبر انطلاقاً من الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة.

وتنقل قنوات beIN SPORTS القطرية مباريات كأس العالم بشكل حصري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويمكن مشاهدة مباراة هولندا والإكوادور على قناة MAX 1.

وستكون المباراة الأخيرة لقطر الثلاثاء أمام هولندا على ستاد البيت، وللإكوادور أمام السنغال على ستاد خليفة.

المجموعة الثانية

يخوض المنتخب الإنكليزي مباراة صعبة أمام منافسه الأمريكي على ستاد البيت، فيما يلعب منتخب ويلز أمام إيران في مباراة تعد سهلة للأول على ستاد أحمد بن علي.

وفي حال فوز المنتخب الإنكليزي يكون قطع شوطاً طويلاً نحو التأهل إلى الدور ثمن النهائي.

الجولة الأولى:

فازت إنكلترا على إيران 6-2

تعادلت ويلز وأمريكا 0-0

ترتيب المجموعة الثانية

المنتخب لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط إنكلترا 1 1 0 0 6 2 4 3 ويلز 1 0 1 0 1 1 0 1 أمريكا 1 0 1 0 1 1 0 1 إيران 1 0 0 1 2 6 -4 0