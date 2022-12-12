مباراة المغرب وفرنسا: قبل الموقعة..اشتباك الجماهير الفرنسية والمغربية مع الشرطة في باريس

شهد شارع الشانزليزيه بالعاصمة الفرنسية باريس، اشتباكات للجماهير الفرنسية والمغربية مع الشرطة الفرنسية، وذلك قبل أيام قليلة من المواجهة المرتقبة بين المنتخبين الفرنسي والمغربي في الدور قبل النهائي من بطولة كأس العالم 2022.

احتفالات..فاشتباكات

احتشد آلاف المشجعين الفرنسيين والمغاربة في الشانزليزيه فور انتهاء مبارتي السبت في الدور ربع النهائي للاحتفال بانتصار فرنسا على إنجلترا والمغرب على البرتغال حيث:

هتفوا ورفعوا الأعلام وسط انتشار كبير للشرطة

دخل عدد منهم في اشتباكات وتحطيم واجهات متاجر، إلى جانب إشعال النيران بشارع فريدلاند القريب من الشانزليزيه

فقامت الشرطة الفرنسية بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريقهم

لقاء الأربعاء

يأتي ذلك قبل المباراة المرتقبة التي يلتقي فيها المنتخب الفرنسي، حامل اللقب، مع نظيره المغربي في الدور قبل النهائي لمونديال قطر 2022 يوم الأربعاء المقبل.

التأهل لنصف النهائي

كان الفريقان الفرنسي والمغربي قد تأهلا في المبارتين اللتين جرتا السبت حيث:

تأهل منتخب المغرب للدور نصف النهائي بعد أن أطاح بنظيره البرتغالي إثر فوزه عليه (1-0) في المباراة التي جمعتهما على ملعب الثمامة بالعاصمة القطرية الدوحة.

تأهل المنتخب الفرنسي إلى الدور قبل النهائي لمونديال قطر 2022 على حساب نظيره الإنجليزي إثر فوزه عليه (2-1) في المباراة التي جمعتهما معلى ملعب البيت بمدينة الخور القطرية.