.ط by

أخبار ذات صلة

Posted inأخبار أريبيان بزنسكرة قدملياقة بدنية

مباراة المغرب وفرنسا: قبل الموقعة..اشتباك الجماهير الفرنسية والمغربية مع الشرطة في باريس

شهد شارع الشانزليزيه بالعاصمة الفرنسية باريس، اشتباكات للجماهير الفرنسية والمغربية مع الشرطة الفرنسية، وذلك قبل أيام قليلة من المواجهة المرتقبة بين المنتخبين الفرنسي والمغربي في الدور قبل النهائي من بطولة كأس العالم 2022.
.ط by

شهد شارع الشانزليزيه بالعاصمة الفرنسية باريس، اشتباكات للجماهير الفرنسية والمغربية مع الشرطة الفرنسية، وذلك قبل أيام قليلة من المواجهة المرتقبة بين المنتخبين الفرنسي والمغربي في الدور قبل النهائي من بطولة كأس العالم 2022.

اقرأ أيضا:

فرنسا ضد انجلترا: الديوك تقصي الأسود الثلاثة وتتأهل لنصف نهائي المونديال

المغرب ضد البرتغال: أسود الأطلس يلتهمون الملاحين ويتأهلون لنصف نهائي المونديال

كأس العالم: إعادة بيع تذاكر المباريات يفتح المجال للسوق السوداء

احتفالات..فاشتباكات

 احتشد آلاف المشجعين الفرنسيين والمغاربة في الشانزليزيه فور انتهاء مبارتي السبت في الدور ربع النهائي للاحتفال بانتصار فرنسا على إنجلترا والمغرب على البرتغال حيث:

  • هتفوا ورفعوا الأعلام وسط انتشار كبير للشرطة
  • دخل عدد منهم في اشتباكات وتحطيم واجهات متاجر، إلى جانب إشعال النيران بشارع فريدلاند القريب من الشانزليزيه
  • فقامت الشرطة الفرنسية بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريقهم

لقاء الأربعاء

يأتي ذلك قبل المباراة المرتقبة التي يلتقي فيها المنتخب الفرنسي، حامل اللقب، مع نظيره المغربي في الدور قبل النهائي لمونديال قطر 2022 يوم الأربعاء المقبل.

التأهل لنصف النهائي

كان الفريقان الفرنسي والمغربي قد تأهلا في المبارتين اللتين جرتا السبت حيث:

  • تأهل منتخب المغرب للدور نصف النهائي بعد أن أطاح بنظيره البرتغالي إثر فوزه عليه (1-0) في المباراة التي جمعتهما على ملعب الثمامة بالعاصمة القطرية الدوحة.
  • تأهل المنتخب الفرنسي إلى الدور قبل النهائي لمونديال قطر 2022 على حساب نظيره الإنجليزي إثر فوزه عليه (2-1) في المباراة التي جمعتهما معلى ملعب البيت بمدينة الخور القطرية.
  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا