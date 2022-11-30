كأس العالم 2022: فوز تونس على فرنسا بهدف دون مقابل

في مفاجأة من العيار الثقيل فاز الفريق التونسي بهدف دون رد على المنتخب الفرنسي حامل اللقب. أحرز الهدف وهبي الخرزي في الدقيقة 58.

كان الشوط الأول قد انتهى بالتعادل السلبي، وذلك في المقابلة التي احتضنها ملعب المدينة التعليمية عشية اليوم الأربعاء 30 نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2022 لحساب الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة في نهائيات كأس العالم قطر 2022.

وكان اللاعب الفرنسي أنطوان غريزمان قد أحرز هدفا في الدقيقة 98 لكن تم إلغاؤه بداعي التسلل.

لم يكن أمام نسور قرطاج سوى الفوز في مباراتهم الثالثة على منتخب الديوك، بطل النسخة الأخيرة في روسيا عام 2018، لكن الانتصار لم يكن كافيًا لتأهل “نسور قرطاج” إلى الدور الثاني.

وهكذا، واصل المنتخب التونسي الإنجازات العربية في هذه البطولة وذلك بعد فوز السعودية على الأرجنتين 2-1 والمغرب على بلجيكا 2-0.