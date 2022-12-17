كأس العالم 2022: فرنسا والأرجنتين لمن سيكون اللقب الثالث؟

وصلت بطولة كأس العالم قطر 2022 إلى خواتيمها، وبات يفصلنا عن معرفة بطلها ومن سيحمل الكأس الذهبية مباراة واحدة تجمع بين فرنسا حاملة اللقب والأرجنتين يوم الأحد.

ولا يمكن لأحد التنبؤ بالنتيجة أمام منتخبين طامحين لتحقيق اللقب الثالث، لا سيما أن الأرقام والإحصاءات بين الديوك أبطال 1998 و2018 وراقصي التانغو حاملي اللقب في نسختي 1978 و1986 متقاربة جداً.

ويمتلك كل جانب الأسلحة والذخائر اللازمة لخوض معركة “إستاد لوسيل”، ففرنسا لديها كيليان مبابي وأوليفييه جيرو وأنطوان غريزمان والحارس هوغو لوريس ، ولدى الأرجنتين الأسطورة ليونيل ميسي وتيو هيرنانديز وجوليان ألفاريز وأنخل دي ماريا.

ولن تكون المباراة قابلة للقسمة على اثنين، وليس متاحاً لأي طرف التساهل أو التهاون، خاصة أن رجال “لا البي سيلسيتي” سيقاتلون من أجل فوز قائدهم ميسي باللقب العالمي الأول في موندياله الأخير قبل اعتزاله، فيما لن يفرط “الأزرق” بلقبه وسيسعى بكل قوته للإبقاء على الكأس الذهبية الغالية في خزائنه لأربع سنوات إضافية.

ما هي التشكيلة المتوقعة لمنتخب فرنسا ضد الأرجنتين؟

طريقة اللعب: 4-2-3-1

حراسة المرمى: لوريس

الدفاع: كوندي، فاران، كوناتي ، هيرنانديز

الوسط: تشواميني، فوفانا، ديمبيلي، غريزمان، ومبابي

الهجوم: جيرو

ما هي التشكيلة المتوقعة لمنتخب الأرجنتين ضد فرنسا؟

طريقة اللعب: 4-3-1-2

حراسة المرمى: مارتينيز

الدفاع: مولينا، روميرو، أوتاميندي وتاليافيكو

الوسط: فيرنانديز، باريديس، كوريا، دي باول

الهجوم: ميسي وألفاريز

المواجهات السابقة لفرنسا والأرجنتين

التقت فرنسا والأرجنتين 12 مرة سابقاً ثلاث منها في كأس العالم في 1930,1978,2018

تتفوق الأرجنتين في المواجهات المباشرة، مع 6 انتصارات، مقابلة 3 لفرنسا و3 تعادلات

سجّلت فرنسا 11 هدفاً في الشباك الأرجنتينية وتلقت 15 هدفاً

سجل النتائج السابقة: 15-7-1930 في مونتيفيديو (كأس العالم) فوز الأرجنتين 1-0

3-6-1965 في باريس (ودية) تعادل 0-0

8-1-1971 في بوينوس أيرس (ودية) فوز فرنسا 4-3

12-1-1971 في مار دل بلاتا (ودية) فوز الأرجنتين 2-0

25-6-1972 في سلفادور- باهيا (ودية) تعادل 0-0

18-5-1974 في باريس (ودية) فوز الأرجنتين 1-0

26-6-1977 في بوينوس أيرس (ودية) تعادل 0-0

6-6-1978 في بوينوس أيرس (كأس العالم) فوز الأرجنتين 2-1

26-3-1986 في باريس (ودية) فوز فرنسا 2-0

7-2-2007 في سان دوني (ودية) فوز الأرجنتين 1-0

11-2-2009 في مرسيليا (ودية) فوز الأرجنتين 2-0

30-6-2018 في كازان (كأس العالم) فوز فرنسا 4-3

طريق فرنسا للمباراة النهائية

22-11-2022 فرنسا- أوستراليا 4-1 (دور المجموعات)

26-11-2022 فرنسا- الدنمارك 2-1 (دور المجموعات)

30-11-2022 تونس- فرنسا 1-0 (دور المجموعات)

4-12-2022 فرنسا- بولندا 3-1 (ثمن النهائي)

9-12-2022 إنكلترا- فرنسا 1-2 (ربع النهائي)

14-12-2022 فرنسا- المغرب 2-0 (نصف النهائي)

طريق الأرجنتين للمباراة النهائية

22-11-2022 السعودية- الأرجنتين 2-1 (دور المجموعات)

26-11-2022 الأرجنتين- المكسيك 2-0 (دور المجموعات)

30-11-2022 الأرجنتين- بولندا 2-0 (دور المجموعات)

3-12-2022 الأرجنتين- أوستراليا 2-1 (ثمن النهائي)

9-12-2022 الأرجنتين- هولندا 2-2 (4-3 بركلات الترجيح) (ربع نهائي)

13-12-2022 الأرجنتين- كرواتيا 3-0 (نصف نهائي)

وفيما يلي أبرز أرقام المنتخبين في تاريخ المونديال:

تخوض الأرجنتين نهائي كأس العالم للمرة السادسة في تاريخها

تطمح الأرجنتين لتحقيق اللقب الثالث بعد 1978 و 1986

الخسارة في حال حصولها تجعل الأرجنتين الأكثر خسارة في نهائي كأس العالم وتعادل ألمانيا بأربع هزائم

هو النهائي الرابع لفرنسا منذ 1998 (1998,2006,2018,2022) تتطلع الديوك لأن يكون ثالث منتخب يحافظ على لقبه في كأس العالم بعد إيطاليا (1934,1938) والبرازيل (1958,1962)

لم تخسر فرنسا في آخر 10 مواجهات أمام منتخبات أمريكا الجنوبية في كأس العالم (فازت 6 مرات وتعادلت في 4 مباريات)

آخر خسارة لفرنسا أمام منتخب من أمريكا الجنوبية كانت ضد الأرجنتين نفسها في دور المجموعات خلال كأس العالم 1978 (1-2)

هي المرة الـ11 التي يتواجه فيها منتخب من القارة الأوروبية وآخر من القارة الأمريكية الجنوبية.

تتفوق منتخبات أمريكا الجنوبية على نظرائها في أوروبا إذ نجحت بالفوز في 7 ألقاب من أصل 10 مقابل 3 انتصارات للأوروبيين

يحوز المنتخب البرازيلي على حصة الأسد من الانتصارات إذ فاز في خمس مواجهات نهائية كان الخصم فيها أوروبياً مقابل خسارة واحدة، فيما فاز منتخب الأرجنتين مرتين وخسر مثلهما، في المقابل حصلت ألمانيا على لقبين وفرنسا على لقب واحد.

سجلت المنتخبات الأمريكية الجنوبية في المباريات النهائية أمام منافس أوروبي 20 هدفاً مقابل 13 هدفاً في شباكها

تمتلك فرنسا أعلى معدل أهداف متوقعة دون ركلات الجزاء في المونديال الحالي (11.9)، بينما للأرجنتين أقل نسبة (0.40)

سيصبح الأرجنتيني ليونيل ميسي أكثر لاعب مشاركةً في مباريات كأس العالم في هذه المباراة (26)

ويبقى السؤال من برأيكم سيفوز بلقب كأس العالم؟