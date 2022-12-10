كأس العالم 2022: صحراء سيلين تبهر المشجعين بمونديال قطر

تجذب صحراء سيلين برمالها الذهبية المشجعين وضيوف مونديال قطر من كل البلدان، نظرا لما تقدمه من تجارب غنية وفريدة.

الصحراء والبحر

وتعتبر هذه المنطقة من أروع المناطق الطبيعية لالتقاء الصحراء بالبحر في مشهد ساحر يقف عنده المشجعون لالتقاط الصور التذكارية، وهي:

تقع على بعد نحو 50 كيلومترا من العاصمة الدوحة

يمارس فيها المشجعون هواية “التطعيس” أو السفاري، حيث يعيشون مغامرة مثيرة من خلال ركوب السيارات التي تنطلق بسرعة كبيرة على الكثبان الرملية

يمتطي الزوار الإبل المزينة مرتدين قمصان منتخبات بلادهم ورافعين أعلامها

يقبل السياح والزوار على الإمساك بطائر الصقر الجارح والتقاط الصور معه

بالإضافة إلى أحصنة “البوني” للأطفال

الهدوء

يجذب شاطئ سيلين أولئك الباحثين عن الهدوء والاسترخاء والتأمل بعيدا عن حياة المدينة الصاخبة، ويوفر ملاذا لمحبي المياه الزرقاء الصافية والتقاط الصور للمناظر الطبيعية.