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كأس العالم 2022: صحراء سيلين تبهر المشجعين بمونديال قطر

تجذب صحراء سيلين برمالها الذهبية المشجعين وضيوف مونديال قطر من كل البلدان، نظرا لما تقدمه من تجارب غنية وفريدة.
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تجذب صحراء سيلين برمالها الذهبية المشجعين وضيوف مونديال قطر من كل البلدان، نظرا لما تقدمه من تجارب غنية وفريدة.

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الصحراء والبحر

وتعتبر هذه المنطقة من أروع المناطق الطبيعية لالتقاء الصحراء بالبحر في مشهد ساحر يقف عنده المشجعون لالتقاط الصور التذكارية، وهي:

  • تقع على بعد نحو 50 كيلومترا من العاصمة الدوحة
  • يمارس فيها المشجعون هواية “التطعيس” أو السفاري، حيث يعيشون مغامرة مثيرة من خلال ركوب السيارات التي تنطلق بسرعة كبيرة على الكثبان الرملية
  • يمتطي الزوار الإبل المزينة مرتدين قمصان منتخبات بلادهم ورافعين أعلامها
  • يقبل السياح والزوار على الإمساك بطائر الصقر الجارح والتقاط الصور معه
  • بالإضافة إلى أحصنة “البوني” للأطفال

الهدوء

يجذب شاطئ سيلين أولئك الباحثين عن الهدوء والاسترخاء والتأمل بعيدا عن حياة المدينة الصاخبة، ويوفر ملاذا لمحبي المياه الزرقاء الصافية والتقاط الصور للمناظر الطبيعية.

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