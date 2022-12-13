كأس العالم 2022: رضا عبد العال “منتخب المغرب سيتخطى فرنسا ويفوز بكأس العالم”

قال رضا عبدالعال، نجم الأهلي والزمالك السابق: “إن منتخب المغرب سيتخطى عقبة فرنسا كما تخطي عقبة منتخبات كبيرة مثل بلجيكا وإسبانيا والبرتغال، وسيفوز بكأس العالم”.

تمثال لفوزي لقجع

وقال عبد العال في تصريحات أدلى بها في برنامج رياضي مصري:

يجب علي المغرب صنع تمثال لفوزي لقجع (رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم) لأنه أخذ قرارا جريئا بإقالة وحيد خليلوزيتش والاستعانة بالركراكي، ولو كان مدرب المغرب خليلوزيتش لما وصلوا لنصف نهائي كأس العالم

ما قدمه المغرب في مونديال 2022 يجعل مصر وتونس والجزائر يفكرون في تحقيق مثل هذا الإنجاز، ولكن المشكلة في أولئك الذين يديرون الكرة في هذه البلاد

اعطوا حسام حسن فرصة وسترون ما سيفعله مع منتخب مصر وسترون إنجاز الكرة المصرية

المغرب وفرنسا

ويلتقي منتخب المغرب مع فرنسا، غدا الأربعاء، في نصف نهائي كأس العالم قطر 2022.