كأس العالم 2022: حكاية “البونو” بونو.. حارس عرين “أسود الأطلس”

حصد الحارس المغربي ياسين بونو جائزة أفضل لاعب في مباراة منتخب بلاده ضد البرتغال في ربع نهائي مونديال قطر 2022.

أداء مميز

ويأتي فوز بونو بالجائزة بعد أداء مميز ساعد به “أسود الأطلس” على الانتصار بهدف دون رد وبلوغ نصف النهائي كأول منتخب عربي وإفريقي يحقق هذا الإنجاز، وذلك من خلال:

ذاد بونو عن مرماه في أكثر من فرصة أخطرها كانت تسديدة جواو فيليكس التي طار لها وأبعدها بتصدٍ خيالي في الدقيقة 83

وقف بثبات أمام كرة لا تقل خطورة من كريستيانو رونالدو في الوقت بدل الضائع

المرة الثانية

وهذه المرة الثانية تواليا التي يتم فيها اختيار بونو الأفضل بعد مباراة المغرب ضد إسبانيا في دور الـ 16، حيث تعملق الأسد الأطلسي وتصدى لركلتي ترجيح، وكان سببا رئيسيا في وصول منتخب بلاده إلى ربع النهائي.

إنجازات

بات بونو أول حارس مرمى إفريقي:

يخرج بشباك نظيفة في 4 مباريات من نسخة واحدة في نهائيات كأس العالم

لم تتلق شباكه سوى هدف وحيد كان من كندا في دور المجموعات

أدت إنجازات بونو لأن يصبح المنتخب المغربي أقوى خط دفاع في البطولة حتى الآن.

ماذا نعرف عن بونو؟

ولد في مونتريال بكندا في 5 ابريل/نيسان من عام لأبوين من فاس ثم عاد مع أسرته إلى المغرب

التحق بأكاديمية نادي الوداد البيضاوي في سن الثامنة

فاز مع نادي الوداد ببطولة الدوري المغربي في موسم 2009/2010

شارك في نهائي بطولة أبطال افريقيا في عام 2011

خاض أول مباراة مع المنتخب في عام 2013 ضد بوركينا فاسو

احترف في نادي أتليتيكو مدريد بين 2012 و2014

لعب في ريال سرقسطة بين 2014 و2016

لعب في جيرونا بين 2016 و2020

يلعب منذ عام 2020 بنادي أشبلية الإسباني

المغرب وفرنسا

ويلتقي المغرب في المربع الذهبي الأربعاء المقبل، مع حاملة اللقب فرنسا التي فازت على المنتخب الإنجليزي في ربع النهائي.