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كأس العالم 2022: تقرير رسمي يكشف العدد الحقيقي لزوار المونديال

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استقبلت قطر ما يزيد قليلاً عن 765 ألف زائر خلال الأسبوعين الأولين من كأس العالم، وفقًا لتقرير المنظمين الذي حصلت رويترز على نسخة منه، وهو أقل من توقعات الدولة بتدفق 1.2 مليون خلال الحدث الذي يستمر لمدة شهر.

ومن غير المرجح حدوث زيادة كبيرة في عدد الزوار في هذه المرحلة:

  • مع بقاء ثمانية فرق فقط في الدوحة
  • و8 مباريات من أصل 64 في البطولة التي بدأت في 20 نوفمبر
  • وكان المنظمون قد حددوا في وقت سابق فترة الذروة للزوار الدوليين لتكون من 24 إلى 28 نوفمبر خلال مرحلة المجموعات المزدحمة، إذ شارك 32 فريقًا في المرحلة الأولى، بمعدل أربع مبارايات في اليوم.

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ما هي الجهة التي أعدت التقرير؟

وأعد التقرير اللجنة العليا للمشاريع والإرث التي تنظم البطولة، والتي قالت إن أول 17 يومًا من كأس العالم شهدت 765،859 زائرًا دوليًا، أكثر من نصفهم غادروا الآن..

وسجل التقرير:

  •  1.33 مليون حامل تذاكر مباراة و 3.09 مليون تذكرة بيعت عبر الملاعب الثمانية في قطر للبطولة التي تنتهي في 18 ديسمبر.
  • وأكد مسؤول قطري طلب عدم نشر اسمه هذه الأرقام لرويترز.

وتعتبر البطولة التي تقام في قطر، وهي الأولى التي تقام في الشرق الأوسط، من أغلى البطولات من حيث التذاكر والفنادق والمشروبات الكحولية ، التي تم تقييد مبيعاتها

وفي وقت سابق، قال الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) إن نسبة الحضور إلى الملاعب في قطر تجاوزت نسبة الحضور في الملاعب خلال الفترة المماثلة في مونديال روسيا 2018.

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