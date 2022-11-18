كأس العالم 2022: بي إن سبورتس تقرر إذاعة 22 مباراة بدون تشفير في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

قررت شبكة “بي إن سبورتس” الرياضية، مالكة الحقوق الحصرية لنقل مباريات بطولة كأس العالم 2002 في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بث 22 مباراة من المونديال بدون تشفير.

وينطلق المونديال الأحد بمباراة تجمع بين قطر والإكوادور، ويستمر حتى 18 كانون الأول/ديسمبر المقبل، وسيكون إجمالي عدد المباريات 64 مباراة.

وقال المتحدث باسم المجموعة القطرية في تصريحات لفرانس برس:

“سنبث 22 مباراة على الهواء المفتوح، بما فيها الافتتاح الأحد بين قطر والإكوادور”.

ويشارك في كأس العالم 32 منتخباً بينها أربعة منتخبات عربية هي قطر والمغرب وتونس والسعودية.

وكانت بي إن سبورتس قد قامت بخطوة مماثلة في نسخة مونديال 2018 التي أقيمت في روسيا.