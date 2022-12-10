كأس العالم 2022: بين “تجربة الحجاب” و “شارة المثليين” أسئلة الحرية وصراع الحضارات تتجدد في قطر

ربما لم تشهد نسخة من بطولات كأس العالم من الجدل ما شهدته البطولة المقامة حاليا في قطر؛ فبعد تجاوز سيل دعوات المقاطعة واتهامات التسييس، جددت حملة أطلقها عدد من السيدات في الدوحة، حملت عنوان ” تجربة الحجاب خلال مونديال قطر”، الحديث حول الصراع الثقافي بين الشرق والغرب.

“هل تودين تجربة الحجاب؟”

على مدى الأيام الماضية، تداول كثيرون مقاطع مصورة لمجموعة من المشجعات الأجنبيات وهن يجربن الحجاب للمرة الأولى، فكيف بدأ الجدل؟

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة للحملة، لاقت انتشارا واسعا، ترصد ردود فعل بعض المشجعات الأجنبيات اللاتي استجبن لدعوة فتاة محجبة لتجربة الحجاب.

احتفت الكثير من القنوات والمواقع الإعلامية العربية بالحملة وحرصت على مشاركتها مع جمهورها، ونقلت عن رواد مواقع التواصل استحسانهم لها بوصفها “تجربة لطيفة تصحح الأفكار المغلوطة التي شوهت صورة المرأة المحجبة خلال العقدين الأخيرين”.

أثار تشبيه البعض لمثل تلك الحملات في قطر بأنها ” مهرجان للتعريف بالإسلام وتعاليمه” وفرصة لمواجهة الغرب فكريا وثقافيا، انتقادات لما وصفه البعض الآخر بالتسطيح واختزال قيم الإسلام في “مظاهر قشرية”.

ودخلت الناشطة والكاتبة الكويتية المعروفة ،دلع المفتي، على خط الجدل الدائر، عبر سلسلة من التغريدات وجهت خلالها انتقادات حادة للمروجين للحملة قالت فيها:

“لا يمكنكم إقناع أحد بالإسلام بفرض الحجاب”.

“إن كنتم تريدون تعريف الناس بالإسلام عرفوهم عن طريق المعاملة والتسامح والأخلاق لا القشور .. وتقبلوا المختلف واحترموه”.

صراع الحضارات

تغريدات الناشطة الكويتية جلبت عليها عاصفة من الانتقادات لكنها وسّعت رقعة النقاش؛ لتثير أسئلة حول مفهوم قبول الآخر وحدود الحرية التي يتعين على الشرق والغرب الالتزام بها.

جددت تلك الأسئلة الحديث حول الأزمة التي أثارها حظر قطر لرموز وشارات دعم المثلية الجنسية خلال البطولة.

تجدد الجدل حول المثلية

أثار الهجوم على قطر في عدد من الصحف الغربية؛ بسبب حظرها لرموز المثلية، استعداء الكثير من متابعي البطولة في الدول العربية، ممن اتهموا الغرب بالرغبة في فرض ثقافته بالقوة على البلد العربي المسلم.

واللافت أن اتهامات “فرض الثقافة على الآخر” تجددت خلال الجدل حول تجربة الحجاب، ولكنها انصبت هذه المرة على رؤوس المدافعين عن التجربة والمحتفين بما شهدته البطولة في قطر من حملات مماثلة بوصفه “مهرجانا للتعريف بالإسلام وتصحيح صورة المرأة المحجبة”.

وتجلّت تمظهرات الصراع الحضاري بين الشرق والغرب في تساؤل استنكاري طرحه عدد من المشاركين في الجدل، على سبيل السخرية، مفاده: حينما يأتي الغربي إلى بلادنا، يجب عليه احترام عادتنا وتقاليدنا، وحينما نذهب نحن العرب للإقامة في بلاد الغرب، يجب عليه احترام حريتنا وثقافتنا أيضا، ألا يعد ذلك كيلا بمكيالين؟