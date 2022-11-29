كأس العالم 2022: بزنس “الساحرة المستديرة” صار بالمليارات

عشق “كرة القدم” يخلب ألباب المليارات من البشر، فهي بالنسبة لهم حياة لا يشبعون منها أبدا، وتقدم لهم بطولة كأس العالم في قطر وجبة يومية تشبع شغفهم باللعبة الأكثر شعبية في العالم كله، ولكنها بالنسبة للبعض تمثل الحياة بالمعنى الحرفي للكلمة فصناعة كرة القدم هي مصدر قُوتِهم.

الأكثر شعبية

بالفعل تأتي كرة القدم على رأس الرياضات الأكثر شعبية في العالم لأنه:

يوجد حوالي 3.5 مليار مشجع لكرة القدم حول العالم، والرياضة التالية الأكثر شعبية في العالم هي لعبة الكريكيت (2.5 مليار مشجع)، ثم كرة السلة (2.2 مليار مشجع)، فالهوكي (2 مليار).

ما هو حجم صناعة كرة القدم؟

تعد صناعة كرة القدم مليارية فقد:

بلغت قيمة سوق كرة القدم العالمية 1.883.6 مليون دولار في عام 2019.

من المتوقع أن تصل إلى 3.712.7 مليون دولار بحلول عام 2027.

تسجل معدل نمو سنوي مركب قدره 18.3 في المئة من 2021 إلى 2027.

الكرة الأوروبية

تعد أوروبا هي أبرز سوق لكرة القدم:

سواء من حيث الإيرادات أوالمستوى العام للمنافسة، وفي موسم 2019/2020 بلغ حجم سوق كرة القدم المحترفة في أوروبا 25.2 مليار دولار أمريكي.

ما قيمة هذه الصناعة بالنسبة للدول؟

تطورت هذه الصناعة في بعض الدول وصارت تلعب دورا في اقتصادها فمثلا:

في بريطانيا: ساهم الدوري الإنجليزي الممتاز بمبلغ 7.6 مليار جنيه إسترليني في الاقتصاد البريطاني ودعم 94 ألف وظيفة خلال موسم 2019/2020 على الرغم من تأثير فيروس كورونا.

في الولايات المتحدة: يُعتبر الدوري الوطني لكرة القدم (NFL) هو الدوري الرياضي المحترف الأكثر ربحية في الولايات المتحدة، وقد زاد إجمالي إيرادات جميع فرق اتحاد كرة القدم الأمريكية البالغ عددها 32 فريقا باستمرار على مدار الـ 15 عاما الماضية حيث ارتفع من حوالي 4 مليارات دولار أمريكي في عام 2001 إلى أكثر من 15 مليار دولار أمريكي في عام 2019 .

المعدات والملابس

من بين القطاعات التي تنمو بقوة في هذه الصناعة:

المعدات والملابس حيث ستبلغ قيمة سوق المعدات الرياضية العالمية حوالي 150 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2023 وسوق الملابس الرياضية العالمية حوالي 200 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة.