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كأس العالم 2022: الملك محمد السادس وبايدن وماكرون يشيدون بأسود الأطلس

تواصلت الإشادات بأداء منتخب المغرب في مونديال قطر رغم الهزيمة في نصف نهائي كأس العالم أمام فرنسا بهدفين دون رد.
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تواصلت الإشادات بأداء منتخب المغرب في مونديال قطر رغم الهزيمة في نصف نهائي كأس العالم أمام فرنسا بهدفين دون رد.

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صنع التاريخ

صنع الفريق التاريخ من خلال كونه أول فريق أفريقي وعربي يصل إلى هذه المرحلة من المنافسة، لتنهال الإشادات:

  • قاد العاهل المغربي الملك محمد السادس المشجعين في إظهار الدعم لفريقهم بعد المباراة بتغريدة شكر
  • كما أشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالمنتخب المغربي لمسيرته التاريخية في المونديال، وكتب على تويتر “لأصدقائنا المغاربة: مبروك على هذه الرحلة الجميلة، أنتم تصنعون تاريخ كرة القدم”.
  • قال الرئيس الأمريكي جو بايدن “كان من الرائع مشاهدة مدى ما تمكن هذا الفريق من تحقيقه”.

الجميع فخور

ومن جانبه، قال المهاجم الفرنسي كيليان مبابي للمدافع المغربي أشرف حكيمي، وهو أيضا زميله في فريق باريس سان جيرمان الفرنسي:”الجميع فخور بما فعلته، لقد صنعت التاريخ”. ويلعب المنتخب المغربي آخر مباراة له يوم السبت ضد كرواتيا في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع.

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