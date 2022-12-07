كأس العالم 2022: “الفريق الذي يمتلك أفضل أجنحة سيفوز بالمونديال”

يعتقد المدرب الفرنسي العظيم أرسين فينغر أن الفريق الذي يمتلك أفضل الأجنحة سينتهي في النهاية بالفوز بكأس العالم. وقدم فينغر، رئيس تطوير كرة القدم العالمية في فيفا، إلى جانب زميله في مجموعة الدراسة الفنية يورغن كلينسمان، الفائز بكأس العالم مع ألمانيا في عام 1990، أرقام مرحلة المجموعات المثيرة التي شهدت خروج ألمانيا وبلجيكا.

أرقام دور المجموعات

النمط الذي تم رسمه هو أن الفرق حاولت:

خلق فرص للتسجيل من الأجنحة حيث كان الدفاع أكثر تركيزا في الوسط

أظهرت الأرقام التي جمعها الفيفا أن 58 في المئة من المشاركات في الثلث الأخير كانت من الأجنحة

أشار فينغر إلى أنه بالإضافة إلى الأجنحة، فإن قدرات المدافعين في الهجوم إلى الأمام كانت حاسمة أيضا

قال فينجغر للصحفيين “هل سيفوز الفريق الذي يضم أفضل اللاعبين بهذه البطولة؟ أعتقد ذلك، سيكون من الممتع رؤيته”

بالرغم من كل الفرص التي تخلقها الأجنحة، هناك حاجة إلى رأس حربة، وأشار كلينسمان ، الذي كان مهاجما، إلى أنه لا تزال هناك حاجة إلى المهاجم الكلاسيكي، مشيرا إلى أنه “لم يكن لدى ألمانيا مهاجم يستطيع الاستفادة القصوى من الفرص التي تم خلقها”

دراما

كانت مرحلة المجموعات قد شهدت بعض الدراما مع اقترابها من نهايتها عندما تقدمت كوريا الجنوبية بهدف في اللحظات الأخيرة، ودخلت جميع أنواع التباديل خلال دقائق المباراة الأخيرة في المجموعة التي ضمت ألمانيا والتي شهدت فوز اليابان واحتلالها الصدارة بينما كان بإمكان بلجيكا التقدم بهدف في الدقائق القليلة المتبقية من مبارتها ضد كرواتيا.

التوسع في كأس العالم

أشار فينغر إلى أن التوسع في كأس العالم، والذي يرفضه البعض بزعم أن تشكيل 32 فريقا هو الأفضل لإظهار أفضل الفرق في جميع أنحاء العالم، سيساعد في تطوير كرة القدم في جميع أنحاء العالم، وقال:

كأس العالم التي تضم 48 فريقا لن تمثل حتى 25 في المئة من العالم

سيعطي المزيد من الفرص للفرق

سيوفر المزيد من الحوافز لتطوير كرة القدم داخل بلدانهم

نقوم بتحليل كرة القدم في 205 دولة، وهناك عجز في تعليمها في العديد من البلدان

​​لقد أطلقنا مخطط تنمية المواهب لمحاربة ذلك ولكن أنا مقتنع بأنه إذا كان لدى البلدان المزيد من الفرص للذهاب إلى المسرح العالمي ، فسوف تفعل المزيد لتطوير كرة القدم