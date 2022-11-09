كأس العالم 2022: السعودية تشترط جواز السفر وبطاقة هيا لحضور المباريات

اشترطت المديرية العامة للجوازات في السعودية على الراغبين في حضور فعاليات بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022، السفر بالجواز المسجّل في منصة “هيّا” مع الحصول على بطاقة “هيّا”.

وأوضحت أنه يتعين على الراغبين في السفر لحضور بطولة كأس العالم :

ألا تقل صلاحية جواز السفر عن (3) أشهر لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي و(6) أشهر لبقية الدول.

ضرورة الحصول على بطاقة “هيّا” على أن تكون فعّالة قبل السفر.

الهوية الوطنية لا تمكّن المواطنين من السفر إلى دولة قطر خلال بطولة كأس العالم.

"الجوازات": اشتراط جواز السفر وبطاقة (هيّا) للراغبين في حضور فعاليات بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022م. #حاضرين #الجوازات_السعوديةhttps://t.co/xAbnCblk0c pic.twitter.com/0B2iOfpMmQ — الجوازات السعودية (@AljawazatKSA) November 8, 2022

ونوّهت “الجوازات” إلى أنه بإمكان الراغبين في السفر لدولة قطر لحضور كأس العالم وفعالياته من المواطنين والمقيمين والسياح الحاصلين على بطاقة “هيّا” الاتصال بمركز العمليات الأمنية الموحدة (911) لمعرفة أي تعليمات ذات علاقة، كما يمكن لجميع المستفيدين زيارة الموقع الإلكتروني للمنصة الموحدة “حاضرين” على الرابط HereForYou.sa، الذي يهدف إلى تقديم المعلومات اللازمة؛ لضمان سلاسة رحلتهم من داخل المملكة، إضافة إلى الزوار القادمين للمملكة.

"الجوازات": اشتراط جواز السفر وبطاقة (هيّا) للراغبين في حضور فعاليات بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022م. #حاضرين #الجوازات_السعوديةhttps://t.co/xAbnCblk0c pic.twitter.com/0B2iOfpMmQ — الجوازات السعودية (@AljawazatKSA) November 8, 2022