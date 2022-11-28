كأس العالم 2022: البرازيل تسعى للتأهل من دون نيمار

يخوض المنتخب البرازيلي لكرة القدم ثاني مبارياته في بطولة كأس العالم 2022 في قطر، وعينه على حسم التأهل السريع للدور ثمن النهائي، حينما يلعب أمام نظيره السويسري على إستاد 974 ضمن منافسات المجموعة السابعة.

وكان المنتخب البرازيلي استهل مشواره في المونديال بفوز مستحق على صربيا بهدفين نظيفين، فيما تغلبت سويسرا على الكاميرون بهدف دون رد.

وسيفتقد “السيليساو” مهاجمه نيمار ومدافعه دانيليو بعد أن تعرض الثنائي لإصابات في الكاحل خلال مشاركتهما في المباراة أمام صربيا.

وعلى الرغم من الأهمية الكبيرة لمهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، إلا أن غيابه لن يشكل عقبة للمدرب تيتي، كون دكة لاعبي الاحتياط تحتوي على أسماء لامعة قادرة على تعويضه.

وضمن المجموعة نفسها يلعب منتخبا صربيا والكاميرون مباراة لا تقل أهمية، إذ يريد كلاهما تعويض الخسارة الإبقاء على آمال التأهل للدور القادم عن طريق تحقيق نقاط المباراة الثلاث.

الجولة الأولى:

البرازيل – صربيا: 2-1

سويسرا – الكاميرون: 1-0

ترتيب المجموعة السابعة بعد الجولة الأولى:

المنتخب لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط البرازيل 1 1 0 0 2 0 2 3 سويسرا 1 1 0 0 1 0 1 3 الكاميرون 1 0 0 1 0 2 -1 0 صربيا 1 0 0 1 0 2 -2 0

كيفية مشاهدة مباراة البرازيل وسويسرا

يمكن مشاهدة البث المباشر لمباراة البرازيل وسويسرا يوم الاثنين 28 نوفمبر انطلاقاً من الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة.

وتنقل قنوات beIN SPORTS القطرية مباريات كأس العالم بشكل حصري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويمكن مشاهدة مباراة هولندا والإكوادور على قناة MAX1.