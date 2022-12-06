كأس العالم 2022: البرازيل تتأهل لربع النهائي بعد أن نصبت السيرك لكوريا الجنوبية

سحق الفريق البرازيلي نظيره الكوري الجنوبي وتأهل لدور ربع النهائي بعد الفوز بأربعة أهداف مقابل واحد. وقد جاءت جميع أهداف فريق الساليساو في الشوط الأول، فيما جاء هدف كوريا الجنوبية الوحيد في الشوط الثاني.

أهم محطات المباراة

افتتح فينيسيوس التسجيل في الدقيقة 7

وأحرز نيمار الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 13

وجاء الهدف الثالث بقدم ريشارلسون في الدقيقة 29

واختتم باغويتا السيرك البرازيلي بالهدف الرابع في الدقيقة 36

وفي الدقيقة 76 جاء الهدف الكوري اليتيم من قذيفة باك سونغ هو التي سكنت شباك أليسون بيكر

البرازيل وكرواتيا

وبهذه النتيجة تأهلت البرازيل لمواجهة كرواتيا، التي كانت قد تأهلت في وقت سابق بضربات الجزاء على حساب المنتخب الياباني، في ربع النهائي يوم الجمعة المقبل.