.ط by

أخبار ذات صلة

Posted inأخبار أريبيان بزنسكرة قدملياقة بدنية

كأس العالم 2022: البرازيل تتأهل لربع النهائي بعد أن نصبت السيرك لكوريا الجنوبية

سحق الفريق البرازيلي نظيره الكوري الجنوبي وتأهل لدور ربع النهائي بعد الفوز بأربعة أهداف مقابل واحد.
.ط by

سحق الفريق البرازيلي نظيره الكوري الجنوبي وتأهل لدور ربع النهائي بعد الفوز بأربعة أهداف مقابل واحد. وقد جاءت جميع أهداف فريق الساليساو في الشوط الأول، فيما جاء هدف كوريا الجنوبية الوحيد في الشوط الثاني.

اقرأ أيضا:

كأس العالم 2022: ريتشارليسون.. “الحصان الجامح” الذي تراهن عليه البرازيل

كأس العالم 2022: كرواتيا تتأهل لربع نهائي المونديال على حساب اليابان

كأس العالم: السنغال تودع المونديال بخسارة كبيرة أمام إنجلترا

أهم محطات المباراة

  • افتتح فينيسيوس التسجيل في الدقيقة 7
  • وأحرز نيمار  الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 13
  • وجاء الهدف الثالث بقدم ريشارلسون في الدقيقة 29
  • واختتم باغويتا السيرك البرازيلي بالهدف الرابع في الدقيقة 36
  • وفي الدقيقة 76 جاء الهدف الكوري اليتيم من قذيفة باك سونغ هو التي سكنت شباك أليسون بيكر

البرازيل وكرواتيا

وبهذه النتيجة تأهلت البرازيل لمواجهة كرواتيا، التي كانت قد تأهلت في وقت سابق بضربات الجزاء على حساب المنتخب الياباني، في ربع النهائي يوم الجمعة المقبل.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا