كأس العالم 2022: إنجلترا الأقرب للتأهل والسياسة تهيمن على لقاء إيران وأمريكا

تقف كل منتخبات المجموعة الثانية المشاركة في بطولة كأس العالم لكرة القدم على مسافة واحدة من التأهل إلى الدور ثمن النهائي، بعدما اسفرت الجولة الثانية عن نتائج أحيت آمال إيران دون أن تقصي ويلز.

ويمتلك المنتخب الإنجليزي أوفر الحظوظ، إذ ستجمعه مباراته الأخيرة مع جاره المنتخب الويلزي. فيما ستكون المباراة في الجهة الأخرى تجمع خصمين تاريخيين بينهما عداء سياسي كبير، هما الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.

حظوظ إنجلترا في التأهل:

الفوز على ويلز

التعادل مع ويلز

الخسارة أمام ويلز شرط انتهاء مباراة أمريكا وإيران بالتعادل

حظوظ إيران في التأهل:

الفوز على أمريكا

التعادل مع أمريكا شرط عدم فوز ويلز على إنكلترا

حظوظ أمريكا في التأهل:

الفوز على إيران

حظوظ ويلز في التأهل:

الفوز على إنجلترا شرط انتهاء مباراة إيران وأمريكا بالتعادل

نتائج المجموع الثانية:

إنجلترا – إيران: 6-2

ويلز- أمريكا: 1-1

إيران – ويلز:2-0

إنجلترا – أمريكا: 0-0

ترتيب المجموعة الثانية بعد الجولة الثانية:

المنتخب لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط إنكلترا 2 1 1 0 6 2 4 4 إيران 2 1 0 1 4 6 -2 3 أمريكا 2 0 2 0 1 1 0 2 ويلز 2 0 1 1 1 3 -2 1

كيفية مشاهدة مباراة إيران وأمريكا

يمكن مشاهدة البث المباشر لمباراة إيران وأمريكا يوم الثلاثاء 29 نوفمبر انطلاقاً من الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة.

وتنقل قنوات beIN SPORTS القطرية مباريات كأس العالم بشكل حصري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويمكن مشاهدة مباراة هولندا والإكوادور على قناة MAX2.