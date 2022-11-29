كأس العالم 2022: إسرائيل تحذّر مواطنيها من السفر إلى قطر خلال البطولة

حذرت هيئة مكافحة الإرهاب الإسرائيلية مواطنيها من السفر إلى قطر لحضور مباريات بطولة كأس العالم لكرة القدم، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية.

وقالت الهيئة إنه على ضوء التقييمات التي قامت بها، ووفقاً لشهادات الإسرائيليين الذين تحدثوا عن تعرضهم لسلوك عدائي في قطر، فقد أُدرج التحذير تحت المستوى الثالث، أي أقل بدرجة واحدة من الذي تحظى به دول تصنفهم إسرائيل على أنها معادية لها، مثل لبنان وسوريا والعراق وإيران واليمن.

وانتشر على وسائل التواصل الاجتماعي العديد من مقاطع الفيديو لأشخاص من دول عربية مختلفة يحملون أعلاما فلسطينية أثناء مقاطعتهم لمراسلين إسرائيليين في مداخلاتهم مع قنواتهم خلال البث المباشر، قائلين: “لايوجد شيء اسمه إسرائيل، هناك فلسطين فقط”.

كما كشف صحفيون إسرائيليون يقومون بتغطية الحدث الرياضي أن العديد من المشجعين العرب لم يرحبوا بهم، ورفضوا الحديث إليهم.

وقال راز شيشنيك، مراسل صحيفة يديعوت أحرونوت إن كثيرين قالوا له إنه غير مرحب به.

وواجه مواف فاردي، رئيس مكتب الأخبار الخارجية في محطة البث الإسرائيلية العامة كان 11، مشجعا يرتدي قميص السعودية بعد هزيمة بلاده بهدفين أمام بولندا يوم السبت حيث قال لفاردي أمام كاميرات التليفزيون: “إنها فلسطين، لا توجد إسرائيل، اذهب من فضلك، أنت غير مرحب بك هنا”.