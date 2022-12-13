كأس العالم 2022: إحصائيات وأرقام ترسم ملامح البطل الجديد

دخلت بطولة كأس العالم لكرة القدم المقامة في قطر ساعتها الأخيرة وبات الجميع بانتظار لحظة حسم اللقب في 18 كانون الأول/ ديسمبر الجاري.

وشهد المونديال قبيل البدء بمنافسات الدور نصف النهائي وعلى مسافة مباراتين من تتويج البطل، مجموعة من الإحصائيات البارزة التي تم تحقيقها على المستويين الجماعي والفردي.

ترتيب أبرز هدافي مونديال قطر 2022

حتى نهاية الدور ربع النهائي، سجّل 107 لاعبين 156 هدفاً في شباك الخصم، فيما سجل لاعبان في مرمى فريقهم ليصبح مجموع الأهداف هو: 158 هدفاً، بمتوسط 2.63 هدفاً في المباراة الواحدة.

كيليان إمبابي (فرنسا) – 5 أهداف

(فرنسا) – 5 أهداف أوليفيه جيرو (فرنسا) – 4 أهداف

(فرنسا) – 4 أهداف ليونيل ميسي (الأرجنتين) – 4 أهداف

وحتى الساعة نجح لاعب واحد في تحقيق 3 أهداف في مباراة واحدة (هاتريك) هو البرتغالي غونزالو راموس.

التمريرات الحاسمة

ساهم 3 لاعبين في تسجيل 3 أهداف لمنتخبات بلادها عبر التمريرات الحاسمة، بالإضافة إلى 16 آخرين مرروا كرتين اثمرتا عن هدفين، و115 لاعباً أهدوا زملاءهم هدفاً.

واللاعبون الذين مرروا 3 كرات حاسمة هم:

هاري كين (إنجلترا)

(إنجلترا) برونو فرنانديش (البرتغال)

(البرتغال) أنطوان غريزمان (فرنسا)

ركلات الجزاء

احتسب حكام بطولة كأس العالم 2022 في قطر، 19 ركلة جزاء في المباريات الـ60 الماضية، أنهيت 13 منها في الشباك، وأهدرت 6 منها بينها واحدة للنجم الأسطوري ميسي.

وبلغ معدل النجاح في تسجيل ركلات الجزاء 68.42 %.

الأسرع والمتأخر

أسرع هدف بعد انطلاق المباراة: سجله لاعب المنتخب الكندي ألفونسو ديفيس بعد 100 ثانية فقط أمام كرواتيا في دور المجموعات

أسرع هدف بعد النزول بديلاً: سجله الإنكليزي ماركوس راشفورد بعد 40 ثانية في شباك إيران

الهدف الأكثر تأخراً (دون وقت إضافي): الإيراني مهدي طارمي في مرمى إنجلترا (90 + 13)

هدف الفوز الأكثر تأخراً ضمن الوقت الأصلي: الهولندي كوبي جاكبو في مرمى السنغال (84)

أقصر فارق زمني بين هدفين لنفس الفريق: ماركوس راشفورد وفيل فودين لمنتخب إنجلترا ضد نظيره الويلزي بعد دقيقة واحدة و36 ثانية.

الأكبر والأصغر

المسجل الأكبر عمراً: البرتغالي بيبي 39 عاماً و283 يوماً في مرمى سويسرا

المسجل الأصغر عمراً: الإسباني خابي 18 عاماً و109 أيام في مرمى كوستاريكا

المدرب الأكبر عمراً هو الهولندي لويس فان خال (71 عاماً و 123 يوماً) في مباراة ربع النهائي ضد الأرجنتين

المدرب الأصغر عمراً: الأرجنتيني ليونيل سكالوني (44 عاماً و 190 يوماً) في المباراة الأولى ضد السعودية

الأفضل والأسوأ

الأفضل هجومياً: إنجلترا (13 هدفاً بمعدل 2.6 هدف في المباراة الواحدة)

الأفضل دفاعياً: المغرب (هدف واحد بمعدل 0.2 في المباراة الواحدة)

الأسوأ هجومياً: بلجيكا، الدنمارك، قطر، تونس، ويلز (هدف واحد بمعدل 0.33 في المباراة الواحدة).

الأسوأ دفاعياً: كوستاريكا (11 هدفاً بمعدل 3.66 في المباراة الواحدة)

أكثر وأقل

أكثر عدد من الانتصارات: فرنسا (4)

أقل عدد من الانتصارات: كندا، الدنمارك، قطر، صربيا، ويلز (0)

أكثر عدد من الخسائر: كندا، قطر (3)

أقل عدد من الخسائر: كرواتيا، المغرب، هولندا (0)

أكثر عدد من التعادلات: كرواتيا (4)

أقل عدد من التعادلات: أستراليا، كندا، كوستاريكا، فرنسا، غانا، إيران، اليابان، البرتغال، قطر، السعودية، السنغال، سويسرا (0)

أرقام أخرى

أكبر نتيجة: إنجلترا وإيران: 6-2

أكبر فارق في مباراة: البرتغال وكوستاريكا 7-0

الشباك النظيفة: المغرب 4 مباريات