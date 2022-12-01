كأس العالم 2022: ألمانيا تواجه خطر الإقصاء المبكر

يقف المنتخب الألماني على عتبة الخروج الباكر من بطولة كأس العالم لكرة القدم، حينما يقابل الكوستاريكي مساء اليوم الخميس على إستاد البيت ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة السادسة ضمن بطولة العالم لكرة القدم المقامة في قطر.

ولاشيء غير الفوز يضمن للماكينات الألمانية مواصلة المشوار في المونديال القطري، بعد تعرضه لخسارة غير متوقعة في الجولة الأولى أمام اليابان، وتعادله المتأخر أمام إسبانيا 1-1.

وتعد حسابات المجموعة السادسة من الأكثر تعقيداً، إذ جميع المنتخبات الأربعة قادرة على التأهل.

ما هي حسابات التأهل في المجموع السادسة؟

فوز إسبانيا على اليابان وفوز ألمانيا على كوستاريكا، تتأهل إسبانيا وألمانيا

فوز إسبانيا على اليابان وفوز كوستاريكا على ألمانيا، تتأهل إسبانيا وكوستاريكا

فوز إسبانيا على اليابان وتعادل ألمانيا وكوستاريكا، تتأهل إسبانيا وكوستاريكا

تعادل إسبانيا واليابان وفوز ألمانيا على كوستاريكا بفارق هدف، تتأهل إسبانيا واليابان

تعادل إسبانيا واليابان وفوز ألمانيا على كوستاريكا بفارق أكثر من هدف، تتأهل إسبانيا وألمانيا

تعادل إسبانيا مع اليابان وفوز كوستاريكا على ألمانيا ، تتأهل إسبانيا وكوستاريكا

تعادل إسبانيا واليابان وتعادل كوستاريكا وألمانيا، تتأهل إسبانيا واليابان

فوز اليابان على إسبانيا وفوز ألمانيا على كوستاريكا بفارق يقل عن 8 أهداف في مجموع المباراتين، تتأهل إسبانيا واليابان

فوز اليابان على إسبانيا وفوز ألمانيا على كوستاريكا بفارق يزيد عن 8 أهداف في مجموع المباراتين، تتأهل اليابان وألمانيا

فوز اليابان على إسبانيا وفوز كوستاريكا على ألمانيا، تتأهل اليابان وكوستاريكا

فوز اليابان على إسبانيا وتعادل كوستاريكا وألمانيا، تتأهل اليابان وإسبانيا

نتائج المجموعة السادسة

إسبانيا – كوستاريكا: 7-0

ألمانيا – اليابان: 1-2

إسبانيا – ألمانيا: 1-1

كوستاريكا – اليابان: 1-0

ترتيب المجموعة السادسة بعد الجولة الثانية

المنتخب لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط إسبانيا 2 1 1 0 8 1 7 4 اليابان 2 1 0 1 2 2 0 3 كوستاريكا 2 1 0 1 1 7 -6 3 ألمانيا 2 0 1 1 2 3 -1 1