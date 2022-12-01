فادي طنّوس by فادي طنّوس

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كأس العالم 2022: أسود الأطلس أمام فرصة كتابة التاريخ مرة ثانية

فادي طنّوس by فادي طنّوس

ستكون أنظار العرب كلها شاخصة مشاء اليوم الخميس إلى إستاد الثمامة لمتابعة المباراة التي تجمع بين المنتخب المغربي ونظيره الكندي في الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الخامسة ضمن منافسات بطولة كأس العالم بكرة القدم المقامة في قطر.

وأصبح المنتخب المغربي ممثل العرب الوحيد في المونديال القادر على التأهل للدور ثمن النهائي ومتابعة المشوار بعد خروج منتخبات قطر وتونس والمملكة العربية السعودية توالياً.

وكل ما يحتاجه “أسود الأطلس” من المباراة أمام كندا هو نقطة التعادل الكفيلة بحملهم للمرة الثانية في تاريخهم إلى الأدوار الإقصائية بعد مونديال 1986 في المكسيك.

ويمكن للمغرب إنهاء دور المجموعات في الصدارة في حال فوزه وانتهاء المباراة الأخرى بين كرواتيا وبلجيكا بالتعادل أو بفوز بلجيكا.

ويمكن القول إن المنتخب المغرب وضع قدمه في ثمن النهائي لكنه ينتظر بطاقة العبور الرسمية.

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نتائج المجموعة الخامسة:

  • المغرب – كرواتيا: 0-0
  • بلجيكا – كندا: 1-0
  • المغرب – بلجيكا: 2-0
  • كرواتيا – كندا: 4-1

ترتيب المجموعة الخامسة بعد الجولة الثانية

المنتخبلعبفازتعادلخسرلهعليهالفارقالنقاط
كرواتيا21104134
المغرب21102024
بلجيكا210112-13
كندا200215-40
جدول مباريات كأس العالم 2022 في قطر – توقيت ومواعيد المباريات
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