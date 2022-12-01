كأس العالم 2022: أسود الأطلس أمام فرصة كتابة التاريخ مرة ثانية

ستكون أنظار العرب كلها شاخصة مشاء اليوم الخميس إلى إستاد الثمامة لمتابعة المباراة التي تجمع بين المنتخب المغربي ونظيره الكندي في الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الخامسة ضمن منافسات بطولة كأس العالم بكرة القدم المقامة في قطر.

وأصبح المنتخب المغربي ممثل العرب الوحيد في المونديال القادر على التأهل للدور ثمن النهائي ومتابعة المشوار بعد خروج منتخبات قطر وتونس والمملكة العربية السعودية توالياً.

وكل ما يحتاجه “أسود الأطلس” من المباراة أمام كندا هو نقطة التعادل الكفيلة بحملهم للمرة الثانية في تاريخهم إلى الأدوار الإقصائية بعد مونديال 1986 في المكسيك.

ويمكن للمغرب إنهاء دور المجموعات في الصدارة في حال فوزه وانتهاء المباراة الأخرى بين كرواتيا وبلجيكا بالتعادل أو بفوز بلجيكا.

ويمكن القول إن المنتخب المغرب وضع قدمه في ثمن النهائي لكنه ينتظر بطاقة العبور الرسمية.

حظوظ منتخب المغرب بالتأهل إلى دور الـ16

فوز المغرب وفوز كرواتيا، يتأهلان سوياً

فوز المغرب وتعادل كرواتيا وبلجيكا يتأهل المغرب وكرواتيا

فوز المغرب وفوز بلجيكا يتأهلان سوياً

تعادل المغرب وفوز كرواتيا يتأهلان سوياً

تعادل المغرب وكندا وتعادل كرواتيا وبلجيكا يتأهل المغرب وكرواتيا

تعادل المغرب وفوز بلجيكا يتأهل المغرب وبلجيكا

خسارة المغرب وفوز كرواتيا يتأهلان معاً

خسارة المغرب حتى فارق هدفين وتعادل كرواتيا وبلجيكا يتأهل المغرب وكرواتيا

خسارة المغرب بفارق أكثر 3 أهداف وأكثر وتعادل كرواتيا وبلجيكا تتأهل كرواتيا وبلجيكا

خسارة المغرب وفوز بلجيكا بفارق أكثر من هدفين عن خسارة المغرب يتأهل المغرب وبلجيكا

نتائج المجموعة الخامسة:

المغرب – كرواتيا: 0-0

بلجيكا – كندا: 1-0

المغرب – بلجيكا: 2-0

كرواتيا – كندا: 4-1

ترتيب المجموعة الخامسة بعد الجولة الثانية

المنتخب لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط كرواتيا 2 1 1 0 4 1 3 4 المغرب 2 1 1 0 2 0 2 4 بلجيكا 2 1 0 1 1 2 -1 3 كندا 2 0 0 2 1 5 -4 0