كأس العالم 2022: أسباب خسارة قطر أمام الإكوادور

لم تتوقع الجماهير القطرية الهزيمة التي مني بها منتخبها أمام المنتخب الإكوادور بهدفين نظيفين، الجماهير خرجت غاضبة عقب اللقاء، ليس لمجرد الهزيمة فهي واردة ومن السهل ومن الروح الرياضية تقبلها، لكن غضب الجماهير كان من سوء أداء العنابي طوال المباراة.

لماذا خسر العنابي؟

رغم فترة الإعداد الطويلة التي خاضها المنتخب القطري، وعدد المشاركات الدولية للاعبين واحتكاكهم مع كل مدارس الكرة تقريبا، إلا أن اللاعبين ظهروا في حالة ارتباك في أول مشاركة لمنتخب بلادهم في كأس العالم.

ربما يكون المسؤولون في قطر قد أخطأوا بمنع اللاعبين من المشاركة في أي منافسات رسمية منذ نهاية الموسم الماضي، مما أفقدهم حساسية المباريات، فباتوا وكأنهم يلعبون مع بعضهم لأول مرة.

قائد الفريق “حسن الهيدوس” قال إنه كانت هناك رهبة في بداية المباراة من اللاعبين، وكانت خطوط اللعب بعيدة، ما أدى لدخول هدفين.

قال إنه كانت هناك رهبة في بداية المباراة من اللاعبين، وكانت خطوط اللعب بعيدة، ما أدى لدخول هدفين. أما حارس الفريق “سعد الشيب” فأرجع الهزيمة إلى الارتباك وعدم التركيز في شوط المباراة الأول.

وستكون قطر على موعد مع منتخب السنغال يوم الجمعة في مواجهة قد تكون حاسمة حيث يخشى بطل آسيا أن يكون رابع منظم للبطولة يودع المنافسات من الدور الأول بعد سويسرا 1954 وتشيلي 1962 وجنوب أفريقيا 2010.