كأس العالم 2022: أرقام الفيفا تنصف قطر.. “دعوات المقاطعة تتدفق وأعداد الجماهير تزيد”

بلغ عدد الحضور في المباريات الثماني والأربعين من دور المجموعات لمونديال قطر 2.45 مليون مشجع، ما معدله 96 بالمئة من سعة الملاعب، وذلك وفقا للأرقام التي نشرها الاتحاد الدولي لكرة القدم، الفيفا، اليوم السبت.

ورغم دعوات المقاطعة للنسخة الأولى من المونديال في الشرق الأوسط والمنطقة العربية؛ بسبب السجل الحقوقي للإمارة الخليجية الغنية بالغاز، أفاد الفيفا بأن أعداد جماهير دور المجموعات في النسخة الثانية والعشرين تجاوزت رقم الـ2.17 مليون التي سُجلت في مونديال روسيا قبل أربعة أعوام.

أرقام وحقائق أعلنها الفيفا

كانت مباراة الأرجنتين والمكسيك في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة، والتي حقق فيها ليونيل ميسي ورفاقه فوزاً مصيرياً 2-صفر بعد هزيمة صادمة أمام السعودية 1-2، الأعلى حضوراً في المدرجات منذ مونديال الولايات المتحدة عام 1994 إذ بلغ عدد الجمهور في ملعب لوسيل 88.966 متفرجاً.

حفلت النسخة الحالية من المونديل بمفاجآت عديدة ؛ إذ أبرز الفيفا أن دور المجموعات أسفر عن تأهل منتخبات من جميع القارات إلى ثمن النهائي لأول مرة في تاريخ كأس العالم، ثلاثة منها تحت لواء الاتحاد الآسيوي (أستراليا، اليابان وكوريا الجنوبية) للمرة الأولى أيضاً.

تأهل للمرة الثانية فقط منتخبان إفريقيان (السنغال والمغرب)، بعد أولى عام 2014.

ورغم هذه الأرقام، التي تترافق مع متابعة تلفزيونية قوية أيضاً حول العالم، لا تزال الانتقادات تنهال على الدولة المضيفة، كما كانت الحال منذ منحها حق التنظيم عام 2010، سواء فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان أو حتى حماية البيئة.



وقال رئيس قسم تطوير كرة القدم العالمية، الفرنسي أرسين فينغر، إن:

“نتيجة دور المجموعات تظهر المدى الذي وصلت إليه الدول للحصول على ما يلزم لتصبح قادرة على التنافس بأعلى المستويات”.

· “يعزى ذلك إلى التحضير بشكل أفضل وتحليل المنافسين، ما يعكس القدرة على الوصول إلى التكنولوجيا بصورة متساوية، وهو ما يتماشى مع جهود الفيفا لتحسين التنافسية في كرة القدم على الصعيد العالمي”.

السعوديون يتصدرون قائمة المتدفقين على البطولة



وأفاد بيان للفيفا بأنه:

تمت المصادقة، في مطاري حمد والدوحة الدوليين، على قرابة مليون و66 ألف بطاقة هيّا الإجبارية للراغبين بالحضور إلى قطر خلال فترة استضافة المونديال.

وتصدرت السعودية لائحة الوافدين إلى قطر في هذه الفترة، تليها الهند والولايات المتحدة والمملكة المتحدة والمكسيك.

وتتواصل النهائيات مع انطلاق الدور ثمن النهائي السبت بمباراتي هولندا مع الولايات المتحدة، والأرجنتين وأستراليا.

