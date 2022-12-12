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كأس العالم: مواعيد المباريات المتبقية

أربع مباريات فقط وينقضي عرس مونديال الدوحة، حيث لم يتبق سوى مبارتي الدور نصف النهائي، والنهائي ومباراة تحديد المركز الثالث.
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بدأ العد التنازلي لإسدال الستار عن واحدة من أقوى بطولات كأس العالم لكرة القدم، البطولة التي شهدت تحطيم العديد من الأرقام القياسية.

يتبقى في البطولة أربع مباريات فقط؛ وهي مباراتا الدور قبل النهائي، ومباراة تحديد المركز الثالث، ثم مباراة النهائي الختامية.

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الدور نصف النهائي

  • كرواتيا والأرجنتين

تقام المباراة غدا الثلاثاء 13 ديسمبر  الساعة السابعة بتوقيت الدوحة على ملعب لوسيل

  • المغرب وفرنسا

 تقام المباراة يوم الأربعاء على استاد البيت، الساعة 7 مساءً

مباراة تحديد المركز الثالث

ستقام مباراة تحديد المركز الثالث على استاد خليفة الدولي الساعة 3 من مساء يوم السبت 17 ديسمبر بين الخاسرين من مبارتي قبل النهائي.

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موعد نهائي المونديال

 ستقام المباراة النهائية يوم 18 من ديسمبر بين الفائزين من مبارتي قبل النهائي على ملعب لوسيل الأيقوني الساعة 3 مساءً.

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