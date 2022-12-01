كأس العالم: مليار دولار قيمة الجوائز الإجمالية للبطولة

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم زيادة قيمة الجوائز في هذه البطولة عن مونديال روسيا من 791 مليون دولار في 2018 إلى مليار دولار في هذه النسخة بزيادة قدرها 29 بالمئة.

ملايين الدولارات سيحصدها كل فريق يشارك في البطولة مقسمة بينهم بنسب متفاوتة، فمن يكون سعيد الحظ الذي سينال النصيب الأكبر من هذه الأموال؟.

الفريقان اللذان سيصلان للمباراة النهئية سيحصلان على 72 مليون دولار، بحيث يحصل البطل على الكأس الذهبية التي تحتوي على 5 كيلو غرامات من الذهب عيار 18، بالإضافة إلى 42 مليون دولار بزيادة بأكثر من 4 ملايين دولار عن بطل نسخة 2018، وسيحصل الوصيف على 30 مليون دولار بزيادة ثلاثة ملايين دولار.

المركزان الثالث والرابع سيحصلان على 52 مليون دولار، 27 للمركو الثالث، و25 لصاحب المركز الرابع.

أما أصحاب المراكز من الخامس حتى الثامن فسيحصل كل منهم على 17 مليون دولار

المراكز من التاسع حتى السادس عشر سيحصل كل منهم على 13 مليون دولار.

من السابع عشر حتى الثاني والثلاثين سيحصل كل منهم على 9 ملايين دولار.

اقرأ أيضا:

ما الجوائز التي سيحصل عليها اللاعبون؟

من المقرر أن يحصل كل لاعب يشارك في المونديال على مبلغ 10 آلاف دولار عن كل مباراة يلعبها، أي أن أي لاعب من طرفي المباراة النهائية سيحصل على 70 ألف دولار.

عوائد الأندية

الأندية التي لديها لاعبون يشاركون مع منتخباتهم سيكون لهم نصيب من جوائز البطولة، ويصل مجموع الجوائز التي خصصها الفيفا للأندية إلى 209 ملايين دولار.

ويعتمد الاتحاد الدولي “فيفا” في تمويل هذه الجوائز على عقود الرعاية التي وصلت قيمتها إلى مليار و700 ألف دولار متخطية قيمة عقود رعاية مونديال روسيا الذي كان مليارا و 600 مليون دولار.