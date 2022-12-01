.ط by

أخبار ذات صلة

Posted inآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسسياسة واقتصادكرة قدم

كأس العالم: مليار دولار قيمة الجوائز الإجمالية للبطولة

تبلغ القيمة الإجمالية لجوائز بطولة كأس العالم المقامة حاليا في قطر مليار دولار، لتسجل رقما قياسيا لم يسجل من قبل في أي بطولة.
.ط by

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم زيادة قيمة الجوائز في هذه البطولة عن مونديال روسيا من 791 مليون دولار في 2018 إلى مليار دولار في هذه النسخة بزيادة قدرها 29 بالمئة.

ملايين الدولارات سيحصدها كل فريق يشارك في البطولة مقسمة بينهم بنسب متفاوتة، فمن يكون سعيد الحظ الذي سينال النصيب الأكبر من هذه الأموال؟.

  • الفريقان اللذان سيصلان للمباراة النهئية سيحصلان على 72 مليون دولار، بحيث يحصل البطل على الكأس الذهبية التي تحتوي على 5 كيلو غرامات من الذهب عيار 18، بالإضافة إلى 42 مليون دولار بزيادة بأكثر من 4 ملايين دولار عن بطل نسخة 2018، وسيحصل الوصيف على 30 مليون دولار بزيادة ثلاثة ملايين دولار.
  • المركزان الثالث والرابع سيحصلان على 52 مليون دولار، 27 للمركو الثالث، و25 لصاحب المركز الرابع.
  • أما أصحاب المراكز من الخامس حتى الثامن فسيحصل كل منهم على 17 مليون دولار
  • المراكز من التاسع حتى السادس عشر سيحصل كل منهم على 13 مليون دولار.
  • من السابع عشر حتى الثاني والثلاثين سيحصل كل منهم على 9 ملايين دولار.

اقرأ أيضا:

كأس العالم: لماذا خرج المنتخب السعودي الذي هزم ميسي ورفاقه؟

كأس العالم 2022: فوز تونس على فرنسا بهدف دون مقابل

كرة القدم: هل هي رياضة فقط؟

ما الجوائز التي سيحصل عليها اللاعبون؟

من المقرر أن يحصل كل لاعب يشارك في المونديال على مبلغ 10 آلاف دولار عن كل مباراة يلعبها، أي أن أي لاعب من طرفي المباراة النهائية سيحصل على 70 ألف دولار.

رونالدو يوافق على اللعب لنادي النصر السعودي مقابل 208 مليون دولار

عوائد الأندية

الأندية التي لديها لاعبون يشاركون مع منتخباتهم سيكون لهم نصيب من جوائز البطولة، ويصل مجموع الجوائز التي خصصها الفيفا للأندية إلى 209 ملايين دولار.

ويعتمد الاتحاد الدولي “فيفا” في تمويل هذه الجوائز على عقود الرعاية التي وصلت قيمتها إلى مليار و700 ألف دولار متخطية قيمة عقود رعاية مونديال روسيا الذي كان مليارا و 600 مليون دولار.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا