كأس العالم: مشاهير الفن والسياسة يهنئون منتخب المغرب بالفوز على بلجيكا

أثلج فوز المنتخب المغربي على نظيره البلجيكي صدور الجماهير في الوطن العربي من المحيط إلى الخليج، وكما كانت الحال بعد فوز المنتخب السعودي على منتخب الأرجنتين بهدفين لهدف، يتكرر المشهد نفسه على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث غرد العديد من السياسيين والمشاهير من نجوم الفن والرياضة مهنئين أسود أطلس بالفوز، ومتمنيين له الصعود لدور الستة عشر.

من جهته غرد رئيس الحكومة المغربية “عزيز أخنوش” على حساب الحكومة الرسمي مهنئًا أسود أطلس قائلا: “ما حققه المنتخب المغربي أمام نظيره البلجيكي هذا اليوم مبعث للافتخار. أداء رائع وتفان في الدفاع عن القميص الوطني على أرضية الملعب، استحق من خلاله الانتصار عن جدارة واستحقاق، في انتظار أن تكتمل الفرحة يوم الخميس القادم إن شاء الله، بالتأهل إلى الدور القادم من المونديال”.

ما حققه المنتخب المغربي أمام نظيره البلجيكي هذا اليوم مبعث للافتخار. أداء رائع وتفان في الدفاع عن القميص الوطني على أرضية الملعب، استحق من خلاله الانتصار عن جدارة واستحقاق، في انتظار أن تكتمل الفرحة يوم الخميس القادم إن شاء الله، بالتأهل إلى الدور القادم من المونديال. pic.twitter.com/fd5Ijp8kft — رئيس الحكومة المغربية (@ChefGov_ma) November 27, 2022

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رئيس الوزراء العراقي “محمد شياع السوداني”، هنأ المنتخب المغربي قائلا:

” نبارك الفوز المستحق للمنتخب المغربي الشقيق على منتخب بلجيكا ضمن منافسات كأس العالم، متمنين له المزيد من الانتصارات في الجولات القادمة.”

نبارك الفوز المستحق للمنتخب المغربي الشقيق على منتخب بلجيكا ضمن منافسات كأس العالم ،متمنين له المزيد من الانتصارات في الجولات القادمة. — محمد شياع السوداني (@mohamedshia) November 28, 2022

على صعيد الفن، وضع الفنان المغربي سعد المجرد صورة شخصية له بزي منتخب بلاده الأحمر على حسابه الرسمي على تويتر، وأعرب عن سعادته بفوز المنتخب، وغرد قائلا: “مبروك أسود الأطلس، فرحة كبيرة يعجز اللسان عن وصفها، الله يفرحكم”.

الفنانة اللبنانية “ميريام فارس” قالت “إن فوز المنتخب المغربي جعل هذا اليوم فخرا جديدا لكلّ الشعوب العربيّة”

فوز #المنتخب_المغربي اليوم فخر جديد لكلّ الشعوب العربيّة ❤️?? — Myriam Fares (@myriamfares) November 27, 2022

الفنان الكوميدي المصري “محمد هنيدي” كتب عبر حسابه الرسمي على تويتر: “مبرووووك أسود المغرب.. أداء قتالي رهيب ومستوى رائع.. ألف مبروك للمغرب ولكل العرب.. شرفتونا يا رجالة”.

مبرووووك أسود المغرب .. أداء قتالي رهيب ومستوى رائع .. الف مبروك للمغرب ولكل العرب .. شرفتونا يا رجالة pic.twitter.com/UfpvKcLljA — Mohamed Henedy (@OfficialHenedy) November 27, 2022

كما هنأ الفنان “أحمد حلمي” المنتخب المغربي بالفوز وكتب على حسابه على تويتر “الف مبروك للمغرب ومليون مبروك لشعب المغرب على الفوز”.

مبرووووك أسود المغرب .. أداء قتالي رهيب ومستوى رائع .. الف مبروك للمغرب ولكل العرب .. شرفتونا يا رجالة pic.twitter.com/UfpvKcLljA — Mohamed Henedy (@OfficialHenedy) November 27, 2022

وعلى صعيد نجوم الرياضة، فقد كتب الكابتن أحمد شوبير الإعلامي والحارس الأسبق لمنتخب مصر والنادي الأهلي على حسابه على فيسبوك “عودة العرب في كأس العالم.. مبروك أبطال ونجوم المغرب، مباراة كبيرة وعظيمة جدا”.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02fbkhdVrx3ovqYQo4nkyimKUN7beDRLuVRFkvBJYuZRiS45nkNjfwoGtuVRDn3hRGl&id=100044595092196&mibextid=Nif5oz