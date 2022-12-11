كأس العالم: ماذا قال ميسي عن حكم لقاء الأرجنتين وهولندا؟

تعرض الحكم الإسباني ماتيو لاهوز لانتقادات حادة، ليس فقط من الجماهير التي تابعت المباراة داخل الملعب أو عبر شاشات التلفزيون، ولكنه انتقد من مدرب منتخب هولندا لويس فان غال، ومن بعض اللاعبين وعلى رأسهم ليونيل ميسي.

ماذا فعل ماتيو لاهوز حكم مباراة الأرجنتين وهولندا؟

اختلفت الانتقادات الموجهة إلى الحكم من قبل اللاعبين، لكنهم جميعا اتفقوا على أنه لم يكن الأنسب لهذه المباراة، للأسباب التالية:

أشهر 16 بطاقة صفراء في رقم قياسي بمباراة بكأس العالم.

توزعت البطاقات على اللاعبين داخل الملعب وعلى بعض الاحتياطيين.

اتخذ قرارات مثيرة للجدل اعترض عليها اللاعبون.

تسببت قراراته في صدامات بين لاعبي المنتخبين وصلت إلى حد التضارب.

احتساب 10 دقائق وقتا بدلا من الضائع.

احتساب خطأ غير صحيح لمنتخب هولندا جاء منه هدف التعادل.

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وجه قائد منتخب الأرجنتين انتقادات للحكم الإسباني ماتيو لاهوز بعدما أشهر 16 بطاقة صفراء خلال المباراة، وقال:

“لا أريد أن أقيم أو أعقب على أداء الحكام، ولكن لا أعتقد أن القرارات كانت أحيانا لصالحنا وإنما كانت تضرنا في بعض الأحيان.. عانينا الكثير، كانت المباراة عموما قاسية وكان من الممكن أن تقصينا هذه المباراة من المونديال، ولكن هذا لم يحدث”.

وأضاف:

“يجب أن نقول إن الحكم لا يمكن الحديث إليه ونكون صريحين في حديثنا معه، ولكن الناس شاهدوا ما حدث، قبل المباراة كنا متخوفين لأننا كنا نعرف ما سيحدث، و(الاتحاد الدولي) فيفا يجب أن يهتم بهذا ولا يجب تعيين حكم مثله لقيادة مباراة بهذه الأهمية، الحكم يجب ألا يكون بهذا المستوى”.

ومن جهته قام “فرينكي دي يونج“، لاعب منتخب هولندا، بشن هجوم عنيف على ماتياس لاهوز، واتهمه بمجاملة ميسي: “وجود ليونيل ميسي بقيمته الكبيرة أثرت على قرارات لاهوز، في نصف ساعة خلال الوقت الإضافي كانت كل قراراته في اتجاه الأرجنتين فقط ولم يحتسب لنا أي خطأ”.