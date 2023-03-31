فادي طنّوس by فادي طنّوس

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كأس العالم للشباب 2023: الأرجنتين الأقرب للتنظيم

فادي طنّوس by فادي طنّوس
كأس العالم للشباب

قال جاني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدمفيفا” اليوم الخميس إنّ الأرجنتين قدمت عرضاً رسمياً لاستضافة كأس العالم للشباب تحت 20 عاماً بدلاً من إندونيسيا التي تم تجريدها من حقها في تنظيم البطولة.

وكانت الأرجنتين الدولة الوحيدة التي قدمت عرضاً رسمياً لاستضافة كأس العالم للشباب، وسيقرر مكتب الفيفا ما إذا كان سيقبل الاقتراح في غضون يومين أو ثلاثة أيام.

ومن المقرر أن تبدأ البطولة في 20 أيار/مايو المقبل.

وقال إنفانتينو في مؤتمر صحفي في باراغواي حيث سيشارك في الاجتماع السنوي لاتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) غداً الجمعة: “نعلم جميعاً كرة القدم الأرجنتينية وبالتأكيد يمكنها استضافة بطولة بهذا المستوى”.

وأضاف: “هناك دول أخرى أعلنت اهتمامها أيضاً، لكن كترشح بضمانات حكومية وتفاصيل أخرى، فإنّ الأرجنتين هي الأولى وسنتخذ القرار في غضون يومين أو ثلاثة”.

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