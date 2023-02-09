كأس العالم للأندية: الهلال السعودي يواجه ريال مدريد في النهائي

يواجه فريق الهلال السعودي نظيره ريال مدريد الإسباني في المباراة التي ستجري السبت المقبل على ملعب الأمير مولاي عبدالله في الرباط في نهائي كأس العالم للأندية المقامة بالمغرب، وذلك بعد فوز الفريق الإسباني على الأهلي أمس في نصف النهائي بنتيجة 4 – 1.



وسجّل أهداف ريال مدريد اللاعب فينيسيوس جونيور عند الدقيقة 42، وعند الدقيقة 47 أضاف اللاعب فيديريكو فالفيردي الهدف الثاني، وسجل ثالث الأهداف البرازيلي رودريغو عند الدقيقة 90+2، وعند الدقيقة 90+8 اختتم اللاعب سيرخيو أريباس رباعية فريقه بتسجيله الهدف الرابع، فيما جاء هدف الأهلي الوحيد عن طريق اللاعب علي معلول عند الدقيقة 65.

يذكر أن فريق الهلال تأهل إلى النهائي بعد فوزه على فريق فلامينجو البرازيلي بنتيجة 3 – 2 في نصف نهائي المسابقة.