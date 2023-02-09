.ط by

أخبار ذات صلة

Posted inأخبار أريبيان بزنسكرة قدم

كأس العالم للأندية: الهلال السعودي يواجه ريال مدريد في النهائي

.ط by
فرحة لاعبي الهلال بالتأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية بعد الفوز على فلامينجو البرازيلي
فرحة لاعبي الهلال بالتأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية بعد الفوز على فلامينجو البرازيلي

يواجه فريق الهلال السعودي نظيره ريال مدريد الإسباني في المباراة التي ستجري السبت المقبل على ملعب الأمير مولاي عبدالله في الرباط في نهائي كأس العالم للأندية المقامة بالمغرب، وذلك بعد فوز الفريق الإسباني على الأهلي أمس في نصف النهائي بنتيجة 4 – 1.


وسجّل أهداف ريال مدريد اللاعب فينيسيوس جونيور عند الدقيقة 42، وعند الدقيقة 47 أضاف اللاعب فيديريكو فالفيردي الهدف الثاني، وسجل ثالث الأهداف البرازيلي رودريغو عند الدقيقة 90+2، وعند الدقيقة 90+8 اختتم اللاعب سيرخيو أريباس رباعية فريقه بتسجيله الهدف الرابع، فيما جاء هدف الأهلي الوحيد عن طريق اللاعب علي معلول عند الدقيقة 65.
يذكر أن فريق الهلال تأهل إلى النهائي بعد فوزه على فريق فلامينجو البرازيلي بنتيجة 3 – 2 في نصف نهائي المسابقة.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا