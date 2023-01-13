فادي طنّوس by فادي طنّوس

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كأس العالم للأندية: الهلال السعودي والوداد البيضاوي وجهاً لوجه

فادي طنّوس by فادي طنّوس
كأس العالم للأندية

أسفرت قرعة مسابقة كأس العالم للأندية لكرة القدم في المغرب، التي سحبت اليوم الجمعة، عن مواجهة عربية – عربية إذ اوقعت الوداد البيضاوي المغربي صاحب الأرض مع الهلال السعودي بطل آسيا، في الدور الثاني من المسابقة التي تقام بين 1 و11 شباط/فبراير المقبل.

وتفتتح المسابقة بمباراة أوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل قارة أوقيانوسيا والأهلي المصري، وصيف بطولة دوري أبطال أفريقيا وهو يشارك كون الوداد بطل القارة السمراء يعد مضيفاً.

ريال مدريد حامل الرقم القياسي للفوز بمسابقة كأس العالم للأندية

وسيلعب الفائز بين الوداد والهلال مع فلامنغو البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية في نصف النهائي، الذي يستهل فيه ريال مدريد بطل أوروبا وصاحب الرقم القياسي بأربعة ألقاب مشواره بمواجهة الفائز من مباراة سياتل بطل الكونكاكاف مع الفائز بين الأهلي و أوكلاند.

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