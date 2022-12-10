كأس العالم: لعنة دور الثمانية تطارد منتخب البرازيل

خلال خمس بطولات متتالية لكأس العالم، خرج المنتخب البرازيلي في أربع منهن من دور الثمانية، وكأن لعنة هذا الدور تطارده منذ فاز ببطولة عام 2002.

المرة الوحيدة التي تجاوز فيها هذا الدور كانت في عام 2014، عندما استضافت ريودي جانيرو المونديال، وتجاوز وقتها دور الثمانية، وليته ما تجاوزه، حيث مني بهزيمة تاريخية هي الأكبر في تاريخه، بل يمكن القول إنها الأكبر في تاريخ دور الثمانية بشكل عام، حيث خسر أمام المنتخب الألماني بسبعة أهداف مقابل هدف.

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الآمال في هذه البطولة كانت كبيرة، وتجاوزت المرور من دور الثمانية إلى الفوز بالبطولة وذلك لأسباب منها:

المشوار القوي للبرازيل في التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

الأداء الجيد والانسجام بين اللاعبين

الالتزام الخططي وتنفيذ تعليمات المدير الفني

البداية القوية في أول مبارتين والتأهل لدور الستة عشر كأول للمجموعة

وعبر الرئيس البرازيلي المنتخب لويس إيناسيو لولا دا سيلفا عن أسفه لهذه الخسارة.

وكتب على تويتر “البرازيل قدمت أفضل ما لديها وسجل نيمار هدفا جميلا والفريق يستحق أكثر من ذلك بكثير. تحياتي لجميع اللاعبين والجهاز الفني. دعونا نستمر في التطلع إلى الأمام، لأنه في هذه الحياة لا يمكنك الاستسلام أبدا”.

O Brasil se esforçou, Neymar fez um belo gol e o time merecia mais. Meus cumprimentos aos jogadores e comissão técnica. Vamos em frente que na vida jamais podemos desistir ?? — Lula (@LulaOficial) December 9, 2022

ويقول أحد المشجعين لرويترز مرة أخرى تصيبنا لعنة دور الثمانية”

“كنا نعتقد أن هذا العام سيكتب نهاية هذه اللعنة أكثر بكثير مما كان عليه الأمر في النسخ السابقة”.

البرازيل في دور الثمانية

خرج المنتخب البرازيل من دور الثمانية ست مرات على مدار اثنتين وعشرين مشاركة وكان ذلك أعوام

1954 في البطولة التي أقيمت بسويسرا حيث خسر أمام منتخب المجر بأربعة أهداف لهدفين.

1986 خرج المنتخب البرازيلي أمام منتخب فرنسا بضربات الترجيح

2006 خرج بالهزيمة واحد صفر أمام المنتخب الفرنسي أيضا.

2010 خسر السيليساو وقتها أمام الطواحين الهولندية بهدفين لهدف.

2018 خرج المنتخب البرازيلي أمام منتخب بلجيكا بهدفين لهدف