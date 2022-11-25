كأس العالم: كم عدد أهداف كريستيانو رونالدو مع منتخب البرتغال في تاريخ البطولة؟

كتب الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو اسمه بحروف من ذهب في السجلات التاريخية لبطولة كأس العالم بكرة القدم، بعد تسجيله هدف الافتتاح أمام غانا في مونديال قطر 2022.

وبات رونالدو الذي قاد بلاده للفوز على “النجوم السوداء” 3-2 أول لاعب يسجل في خمس بطولات لكأس العالم.

أهداف رونالدو في المونديال

رفع رونالدو رصيده من الأهداف في كأس العالم إلى 8 أهداف في 18 مباراة، وهو سجلها كما يلي:

سجل رونالدو هدفه الأول خلال مونديال ألمانيا 2006 من ركلة جزاء في شباك إيران، وفازت بلاده وقتها 2-0.

ووضع بصمته في مونديال 2010 في جنوب أفريقيا، عندما شارك في السباعية التاريخية في مرمى كوريا الشمالية بتسجيله الهدف السادس.

وفي مونديال 2014 في البرازيل، سجل رونالدو أيضاً في شباك منتخب غانا وانتهت بفوز بلاده 2-1.

وأحرز رونالدو في مونديال روسيا 2018، 4 أهداف، ثلاثة منها “هاتريك” في شباك إسبانيا 3-3، وهدف في شباك المغرب 1-0.

وسجل هدف السبق في مونديال قطر 2022، وقد البرتغال للفوز 3-2 على غانا.

كم هو عدد أهداف كريستيانو رونالدو مع منتخب البرتغال؟

يعد كريستيانو رونالدو الهدّاف التاريخي لمنتخب بلاده، وللمنتخبات بشكل عام، بتسجيله 118 هدفًا في 226 مباراة.