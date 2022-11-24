كأس العالم: سعر فلكي لقميص ميسي أمام السعودية

قالت شركة “أي سي مومنتو” (AC Momento)، المتخصصة في إقامة مزادات على مقتنيات لاعبي كرة القدم، أنه تم تقدير سعر القميص الذي ارتداه الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي خلال الخسارة أمام السعودية 1-2، في الجولة الأولى من كأس العالم في قطر بـ 57 ألف يورو أي ما يعادل 222 ألف ريال سعودي.

وسنتهي المزاد الذي يشمل عدة لاعبين شاركوا في المباراة يوم السبت 26 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.

وتعد خسارة راقصي التانغو أمام الأخضر من أكبر مفاجآت البطولة عبر تاريخها الذي يتجاوز 90 عاماً.

وسجل ميسي هدف الافتتاح للأرجنتين من ركلة جزاء في الدقيقة العاشرة، لكن صالح الشهري وسالم الدوسري ردا عليه بهدفين (48 و53 توالياً) كانا كفيلين بإنهاء المباراة لمصلحة منتخب المملكة.

أسعار قمصان لاعبي الأرجنتين في مباراة السعودية:

ليونيل ميسي 57 ألف يورو

أنخل دي ماريا 2390 يورو

لاوتارو مارتينيز 1650 يورو

رودريغو دي بول 1000 يورو

لياندرو باريديس بـ 800 يورو