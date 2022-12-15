كأس العالم قطر 2022: هل سيكون اللقب أوروبياً أم أمريكياً جنوبياً؟

أيام قليلة ويسدل الستار على بطولة كأس العالم لكرة القدم في نسختها الـ22 المقامة في قطر والتي أسفرت عن وصول فرنسا حاملة اللقب والأرجنتين إلى المباراة النهائية التي تقام يوم الأحد المقبل على ملعب لوسيل.

ورغم التفوق الأوروبي من حيث عدد الألقاب إذ حصد الأوروبيون 12 لقباً في النسح الـ21 السابقة مقابل 9 ألقاب لأمريكا الجنوبية، إلا أن المواجهات المباشرة في النهائي بين خصم من كل قارة غالباً ما تكون نهايته لاتينية.

أوروبا – أمريكا الجنوبية وجهاً لوجه

هي المرة الـ11 التي يتواجه فيها منتخب من القارة الأوروبية وآخر من القارة الأمريكية الجنوبية.

تتفوق منتخبات أمريكا الجنوبية على نظرائها في أوروبا إذ نجحت بالفوز في 7 مباريات من أصل 10 مباريات مقابل 3 انتصارات للأوروبيين.

يحوز المنتخب البرازيلي على حصة الأسد من الانتصارات إذ فاز في خمس مواجهات نهائية كان الخصم فيها أوروبياً مقابل خسارة واحدة، فيما فاز منتخب الأرجنتين مرتين وخسر مثلهما، في المقابل حصلت ألمانيا على لقبين وفرنسا على لقب واحد.

سجلت المنتخبات الأمريكية الجنوبية في المباريات النهائية أمام منافس أوروبي 20 هدفاً مقابل 13 هدفاً في شباكها.

المواجهات السابقة

مونديال السويد 1958: البرازيل – السويد (5-2)

مونديال تشيلي 1962: البرازيل – تشيكوسلوفاكيا (3-1)

مونديال المكسيك 1970: البرازيل – إيطاليا (4-1)

مونديال الأرجنتين 1978: الأرجنتين – هولندا (3-1)

مونديال المكسيك 1986: الأرجنتين – ألمانيا الغربية (3-2)

مونديال إيطاليا 1990: ألمانيا الغربية – الأرجنتين (1-0)

مونديال الولايات المتحدة الأمريكية 1994: البرازيل – إيطاليا (0-0) (3-2 بركلات الترجيح)

مونديال فرنسا 1998: فرنسا – البرازيل (3-0)

مونديال كوريا الجنوبية واليابان 2002: البرازيل – ألمانيا (2-0)

مونديال البرازيل 2014: ألمانيا – الأرجنتين (1-0)

طريق فرنسا إلى النهائي

لعبت فرنسا في المجموعة الرابعة التي ضمت إليها كلاً من الدنمارك وأستراليا وتونس

احتلت المركز الأول بانتصارين 4-1 على أستراليا و2-1 على الدنمارك وخسارة تاريخية أمام تونس 0-1.

في ثمن النهائي فاز الديوك على بولندا 3-1

في ربع النهائي فاز المنتخب الفرنسي على نظيره الإنكليزي 2-1

في نصف النهائي، أنهت فرنسا حلم المغرب بالفوز عليه 2-0

سجل لاعبو فرنسا 13 هدفا وهزت شباكهم 5 مرات

طريق الأرجنتين إلى النهائي

لعبت الأرجنتين في المجموعة الثالث إلى جانب المملكة العربية السعودية، بولندا والمكسيك

سقط منتخب التانجو في مستهل مشواره أمام الأخضر السعودي 1-2، قبل أن يستعيد توازنه بفوزين على بولندا والمكسيك بنفس النتيجة 2-0.

وفازت الأرجنتين 2-1 على أستراليا في دور الـ16

وفي ربع النهائي أقصى الأسطورة ليونيل ميسي ورفاقه هولندا بركلات الترجيح 4-3 بعد التعادل 2-2

وانهت الأرجنتين مسيرة كرواتيا نحو نهائي ثاني توالياً بالفوز عليها بثلاثية نظيفة في نصف النهائي

سجل لاعبو الأرجنتين 12 هدفاً وطرق مرماهم بخمسة أهداف.