فادي طنّوس by فادي طنّوس

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إبراهيموفيتش يرشح الأرجنتين للفوز بكأس العالم

فادي طنّوس by فادي طنّوس

أبدى نجم كرة القدم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، إعجابه بالمنتخب المغربي المتأهل للمربع الذهبي لبطولة كأس العالم المقامة في قطر، متوقعاً أن الأسطورة ليونيل ميسي سيقود بلاده الأرجنتين للفوز بلقب المونديال.

وأثنى مهاجم ميلان الإيطالي البالغ من العمر 41 عاماً على المنتخبات الأربعة المتأهلة إلى نصف النهائي، لكنه يعتقد أن ميسي سيرفع الكأس:

“أعتقد أنه مكتوب بالفعل من سيفوز وأنتم تعلمون من أقصد. أعتقد أن ميسي سيرفع الكأس. الأمر مكتوب بالفعل”.

  • بلغت الأرجنتين بالفعل المباراة النهائية بعد الإطاحة بكرواتيا في نصف النهائي الأول بثلاثية نظيفة
  • باتت بانتظار الفائز بين المغرب وفرنسا (حاملة اللقب) في مباراة نصف النهائي الثانية التي تقام اليوم الأربعاء على ملعب البيت

وقال إبراهيموفيتش الذي مثل بلاده في كأس العالم مرتين عامي 2002 و2006، خلال تواجده في معسكر ميلان تحضيراً للعودة للبطولة الإيطالية المحلية المقام في دبي:

“فرنسا وكرواتيا قدمتا كرة جميلة لكن اللقب سيكون للأرجنتين وميسي “.

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وردا على سؤال حول المنتخب المغربي، الذي أصبح أول فريق عربي وإفريقي يتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم، قال زلاتان:

“لا أعتقد أن هذه مفاجأة لأني كنت أعلم بأنهم جيدون قبل كأس العالم”.

  • تصدر المغرب مجموعة قوية تضم كرواتيا وبلجيكا وكندا
  • تخطى إسبانيا بركلات الترجيح في ثمن النهائي
  • فاز على البرتغال بهدف يوسف النصيري في ربع النهائي

وتابع:

بلوغهم دور نصف النهائي، قد يكون مفاجئاً قليلاً ولكن تذكروا أنهم فريق جيد. وهذه المفاجآت التي أعتقد أن الناس يحبونها.

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