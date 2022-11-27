كأس العالم: قصة الهدف الذي حطم قلب صاحبه

في الدقيقة 48 من مباراة سويسرا والكاميرون في بطولة كأس العالم في قطر، أحرز المهاجم السويسري الشاب بريل إيمبولو هدف المباراة الوحيدة وكاد يرفع يديه احتفالا، ولكن المشاهدين في كل أنحاء العالم ذهلوا عندما وجدوه يقف وهو في حالة صدمة، يبكي ولا يشارك رفاقه الاحتفال بهدفه.

لم يحتفل إيمبولو مع أن هذا هو هدفه الأول في كأس العالم، فرغم مشاركته في البطولة السابقة في روسيا إلا أنه لم يسجل بها.

ما هي قصة هدف إيمبولو؟

في مطلع الشوط الثاني من المباراة وإثر هجمة منظمة للفريق السويسري، أرسل شيردان شاكيري تمريرة في منطقة جزاء الكاميرون فحولها إيمبولو بتسديدة كالرصاصة في الشباك الكاميرونية، ولكن تلك الرصاصة أدمت قلبه أيضا.

لماذا بكى المهاجم السويسري الشاب؟

إيمبولو من أصل كاميروني وُلد وعاش في الكاميرون حتى بلغ الخامسة من العمر عندما هاجر مع والدته إلى فرنسا، ومنها بعد ذلك إلى سويسرا التي حصل على جنسيتها في عام 2014 واختار اللعب لها.

محطات في حياته

وُلِد بريل إيمبولو في عيد الحب (الفالانتين) في 14فبراير/شباط من عام 1997 في مدينة ياوندي عاصمة الكاميرون. ووالدته هي جيرمين إيمبولو، ووالده مويس كيجني.

أمضى إيمبولو سنواته الأولى إلى جانب شقيقه في ياوندي حتى تم طلاق والديه، فأخذته والدته وشقيقه معها إلى فرنسا لتكمل دراستها وتبدأ حياة جديدة هناك.

في فرنسا التقت والدته بشريك حياتها المستقبلي وكان سويسري الجنسية، فاصطحبها وولديها معه إلى سويسرا.

ماذا نعرف عن مسيرة إيمبولو الكروية؟

لعب كرة القدم منذ طفولته في سويسرا، وبدأ مسيرته الاحترافية منذ سن مبكر مع نادي بازل السويسري قبل أن ينتقل إلى الدوري الألماني حيث لعب لشالكة وبروسيا مونشنجلادباخ قبل أن ينتقل إلى نادي موناكو الفرنسي هذا الموسم.

محطاته الدولية

لعب إيمبولو في منتخب سويسرا لأول مرة في 31 مارس/آذار من عام 2015 وكان في الـ 17 من عمره.

خاض إيمبولو منذ ذلك الحين غمار 59 مباراة دولية وسجل 11 هدفا.

في مباراته الدولية رقم 60 أحرز أول هدف له في كأس العالم، ولكن لسوء حظه كان هدف خسارة الكاميرون.

لاشك أن شريط حياته كلها مر أمام عينيه في تلك الثواني التي أعقبت تسجيل الهدف، طفولته، وأهله في الكاميرون، أولئك الناس البسطاء في ذلك البلد الإفريقي البعيد الذي غادره في طفولته.

وعلى الجانب الآخر، أثار ذلك الهدف بهجة السويسريين وسعادتهم. وفي الواقع لم تكن فكرة اللعب في المنتخب السويسري ممكنة أبدا إذا لم تقابل والدته حبيبا جديدا في فرنسا، ولحسن حظ السويسريين كان مواطنا سويسريا.

لقد كان زوج والدة بريل إيمبولو هو السبب وراء مغادرة والدته لفرنسا للإقامة في بازل بسويسرا، وقد اصطحبته وشقيقه معها.