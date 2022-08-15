كأس العالم في قطر مرشحة لتسجيل إنفاق سياحي بـ 7,5 مليار دولار من 1,5 مليون مشجع

ستوفر بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 التي ستنطلق في 20 تشرين الثاني / نوفمبر المقبل زخماً كبيراً لاقتصاد قطر في الربع الأخير من العام 2022.

وذكرت “كابيتال إيكونوميكس”، الإستشارية البحثية التي يقع مقرها في لندن، في تقرير تلقت “أريبيان بزنس” نسخة منه بالبريد الإلكتروني، أن البطولة في قطر، وهي الأولى من نوعها في الشرق الأوسط، ستسهم في تعزيز الحركة الاقتصادية والتجارية والسياحية، من خلال قناتين رئيسيتين: زيادة الاستثمار وزيادة الإنفاق الاستهلاكي، لا سيما من قبل السياح.

200 مليار دولار الإنفاق الحكومي على البطولة



وفي ما يتعلق بزيادة الإستثمار، فقد قال المسؤولون القطريون في تشرين الأول / أكتوبر من العام الماضي إن إجمالي الإنفاق الحكومي للبطولة يبلغ 200 مليار دولار، منها 6,5 مليار دولار تم إنفاقها على بناء الملاعب الثمانية للبطولة. وفي حين أن الحكومة قالت إن الكثير من هذا الإنفاق على البنية التحتية كان سيحدث بغض النظر عن البطولة، فإن 200 مليار دولار، أي ما يعادل 10% تقريباً من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً منذ الفوز بحق استضافة البطولة، تعتبر مذهلة مقارنة بكأس العالم السابقة.

ومع ذلك، فإن الكثير من زخم نمو الناتج المحلي الإجمالي من الاستثمار المتعلق بالبطولة قد حدث بالفعل. فقد تم إنجاز بناء غالبية الملاعب والبنية التحتية المحيطة بالملاعب بحلول عام 2019. وقد ساعد ذلك في دعم نمو الناتج المحلي الإجمالي في القطاع غير الهيدروكربوني، والذي بلغ متوسطه 5,3% بين عام 2010 (عندما فازت قطر باستضافة كأس العالم) و 2019. لكن النمو كان يتباطأ قرب نهاية تلك الفترة، والأهم من ذلك، لن يتكرر هذا الزخم من الاستثمار المرتبط بالبطولة.

وسيكون الزخم الرئيسية خلال البطولة متأتياً من الإنفاق السياحي، وتشير مبيعات التذاكر إلى أن حوالي 1,5 مليون سائح سيقصدون كأس العالم في قطر. وإذا افترضنا أن كل زائر يبقى لمدة عشرة أيام وينفق 500 دولار في اليوم ، فإن الإنفاق لكل زائر سيصل إلى 5000 دولار. ومن ثم، فإن إجمالي الإنفاق السياحي الإضافي سيكون حوالي 7,5 مليار دولار – أي ما يعادل حوالي 6% من الناتج المحلي الإجمالي غير

الهيدروكربوني.

وتؤكد “كابيتا إيكونوميكس” أن كأس العالم سيوفر دفعة كبيرة للاقتصاد القطري في الربع الأخير من هذا العام. ومقارنة بكأس العالم السابقة، فإن توقعات المؤسسة الإستشارية اللندنية لنمو الناتج المحلي الإجمالي ستكون بحوالي 4% على أساس ربع سنوي في الربع الرابع. والسبب الرئيسي لذلك هو ببساطة أن اقتصاد قطر لا يمثل سوى خمس متوسط حجم البلدان التي استضافت كأس العالم منذ عام 1990.

وتسهدف الحكومة القطرية استقطاب 6 ملايين سائح بحلول عام 2030. وحتى مع زيادة عدد السائحين لمرة واحدة بـ 1,5 مليون زائر، فإن قطر ستستقطب 4,5 – 5 ملايين سائح هذا العام، وهو ما يقل قليلاً عن هذا الهدف (كانت ذروتها السابقة، في عام 2016 عند 2,9 مليون زائر).