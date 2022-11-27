كأس العالم: فوز عربي جديد..المغرب يفوز على بلجيكا ويقترب من دور الـ16

اقترب المنتخب المغربي من التأهل لدور الستة عشر بعد فوزه على نظيره البلجيكي بهدفين نظيفين، ضمن الجولة الثانية للمجموعة السادسة، ليرفع رصيده إلى أربع نقاط بعد تعادله في الجولة الأولى دون أهداف مع كرواتيا، بينما تجمد رصيد بلجيكا عند ثلاث نقاط حققها من الفوز على كندا.

هدفا المباراة

سجل الهدفين البديلان “عبد الحميد صبيري”، و”زكريا أبو خلال” في الشوط الثاني، ليعزز أسود أطلس فرصهم في التأهل لدور 16 بكأس العالم لكرة القدم لأول مرة منذ 1986.

انتصارات المغرب في كأس العالم

يعد هذا الفوز هو الثالث للمغرب في تاريخه بالنهائيات، حيث كانت فاز 3-1 على البرتغال في 1986 و3- صفر على أسكتلندا في 1998، بينما خرج من مونديال روسيا 2018 بنقطة وحيدة حققها من التعادل مع المنتخب الإسباني بهدفين.

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وحصل حكيم زياش على جائزة أفضل لاعب في المباراة، مرجعا تحقيق الفوز لتشجيع الجماهير قائلا: “سجلنا في الوقت المناسب. نستحق الفوز، بعد 70 دقيقة شعر بعض اللاعبين بالإرهاق لكن طريقة دعم الجمهور لنا ساعدتنا حقا، منحونا دفعة كبيرة”.

إصابة الحارس الأساسي أثناء عزف النشيد الوطني

وشهدت المباراة مشاركة الحارس الاحتياطي “منير المحمدي (الكجوي)” وذلك لإصابة الحارس الأساسي “ياسين بونو” قبيل بدء المباراة رغم مشاركته في مراسم عزف النشيد الوطني.

ويكفي المنتخب المغربي نقطة واحدة للتأهل لدور الستة عشر من مباراته المقبلة أمام منتخب كندا الذي ودع المونديل بعد خسارته الكبيرة أمام المنتخب الكرواتي بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد.