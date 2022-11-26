كأس العالم: خرج بعد مباراة واحدة..تعرف على أول منتخب آسيوي في المونديال

لفت فوز المنتخب السعودي على الأرجنتين، وفوز اليابان على ألمانيا، وتعادل كوريا الجنوبية مع أوروجواي في بطولة كأس العالم المقامة بقطر الأنظار إلى التطور الكبيرة الذي شهدته كرة القدم الآسيوية في السنوات الأخيرة.

وفي الواقع أنه منذ انطلاق بطولة كأس العالم لم تنجح سوى منتخبات قارتي أوروبا وأمريكا الجنوبية في الفوز باللقب، وكانت مشاركات المنتخبات الآسيوية عموما ضعيفة في البطولة.

ما هي أول دولة آسيوية تشارك في نهائيات كأس العالم؟

يقول موقع فيفا إن جزر الهند الشرقية الهولندية، المعروفة الآن باسم إندونيسيا، هي أول فريق آسيوي شارك في نهائيات كأس العالم عام 1938 في فرنسا.

هي أول فريق آسيوي شارك في نهائيات كأس العالم عام 1938 في فرنسا. من الغريب أنه في ذلك الوقت كان هناك اتحادان لكرة القدم في جزر الهند الشرقية الهولندية: أحدهما للهولنديين والآخر للاعبين المحليين، وانتهى المطاف بمجموعة مختارة من اللاعبين من الاتحادين بالقيام بالرحلة إلى أوروبا، لكنها لم تكن تجربة سلسة حيث رفض عدد من اللاعبين المحليين اللعب للحكام الاستعماريين.

بعد رحلة استمرت عدة أسابيع على متن سفينة، واجه الفريق البرتقالي المجر في مباراتهم الأولى في 5 يونيو/حزيران من عام 1938 في ريمس حيث تلقى هزيمة كبيرة بنتيجة 6-0.

نظرا لأن كأس العالم كانت تُلعب في ذلك الوقت بالكامل بطريقة خروج المغلوب، فقد كانت تلك الهزيمة بمثابة نهاية رحلة المنتخب الآسيوي بعد جولة واحدة فقط.

كم دولة تنتمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم تأهلت لكأس العالم في قطر 2022؟

بلغ عدد المنتخبات التي تنتمي للاتحاد الآسيوي 6 منتخبات للمرة الأولى في التاريخ، وهي منتخبات كل من قطر والسعودية وإيران وكوريا الجنوبية واليابان وأستراليا.

ما هي المنتخبات الآسيوية التي تأهلت لكأس العالم؟

كوريا الجنوبية: 10 مشاركات

اليابان : 7 مشاركات

إيران: 6 مشاركات

السعودية: 6 مشاركات

أستراليا: 3 مشاركات منذ انضمامها للاتحاد الآسيوي (مشاركتان قبل ذلك عن عن أوقيانوسيا)

كوريا الشمالية:مشاركتان

اندونيسيا: مشاركة واحدة

الإمارات : مشاركة واحدة

الكويت: مشاركة واحدة

العراق: مشاركة واحدة

الصين: مشاركة واحدة

إسرائيل: مشاركة واحدة (عام 1970 عندما كانت في الاتحاد الآسيوي)

قطر:مشاركة واحدة

ما هي أبرز نتائج المنتخبات الآسيوية؟

أفضل إنجاز لمنتخب آسيوي كان في بطولة عام 2002 عندما استطاع منتخب كوريا الجنوبية أن يتأهل للدور النصف النهائي بعد أن حقق فوزا تاريخيا في ربع النهائي على إسبانيا بركلات الترجيح، بينما خسر نصف النهائي أمام ألمانيا، وأيضًا خسر مباراته أمام تركيا واحتل المركز الرابع في البطولة، وهذا يعتبر أفضل إنجاز للكرة الآسيوية في تاريخ نهائيات كأس العالم.