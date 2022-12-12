مباراة الأرجنتين وكرواتيا: حكم عربي في مباراة قبل النهائي

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، عن الطاقم التحكيمي الذي سيُدير مباراة الأرجنتين ضد كرواتيا، المقررة غدا الثلاثاء في الدور قبل النهائي لكأس العالم 2022 بقطر، في تمام السابعة مساءً بتوقيت الدوحة.

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سيكون الإماراتي محمد عبدالله محمد حكمًا رابعًا للمباراة، التي سيديرها الحكم الإيطالي دانيلي أورساتو، كحكم ساحة، على أن يعاونه مواطناه شيرو كاربوني وأليساندرو جياليتيني كحكمين مساعدين، بينما

أما الإيطالي ماسيمليانو إيراتي فسيكون حكمًا لتقنية الفيديو، ويعاونه مواطنه باولو فاليري، فيما ستكون الأمريكية كاثرين نيسبيت حكمة لتقنية التسلل النصف آلي، ويعاونها الإكوادوري خوان سوتو.

الحكام العرب في المونديال

وشارك في كأس العالم في هذه النسخة 10 حكام من العرب، بواقع:

3 حكام ساحة

4 حكام مساعدين

3 حكام بتقنية الفيديو

والحكام المشاركون هم: القطري عبدالرحمن الجاسم، الجزائري مصطفى غربال، الإماراتي محمد عبدالله “حكام الساحة”، والمصري محمود أبوالرجال والقطري طالب المري والجزائري عبد الحق التشيالي والقطري أحمد سعود المقالح “الحكام المساعدين”، القطري عبدالله المر، والمغربي رضوان جيد والمغربي عادل زوراق “حكام الفيديو”.