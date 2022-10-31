كأس العالم تقفز بالإيجارات في قطر 4 أضعاف

أين تنام؟ إنها من بين أكبر الأسئلة التي تواجه المشجعين الذين يسافرون إلى قطر للمشاركة في كأس العالم وسط القفزة المحمومة في أسعار إيجارات الغرف في الدوحة. ينام البعض على متن السفن السياحية. سيخيم آخرون في الصحراء. سيسافر آخرون من دبي وأماكن أخرى، كما أوردت وكالة “أسوشيتد برس”.

ولكن في الفترة التي تسبق أكبر حدث رياضي في العالم في أصغر دولة مضيفة في العالم، فإن الكفاح من أجل الإسكان بالكاد يقتصر على السياح. وأدى جنون العقارات في قطر إلى ارتفاع هائل في الإيجارات، تاركاً الكثيرين في حالة يرثى لها.

وقالت مريم، وهي بريطانية تبلغ من العمر 30 عاماً رفض مالكها تجديد عقدها السنوي في سبتمبر، ثم ضاعفتها أربع مرات شهرياً الإيجار – من 5000 ريال قطري (حوالي 1370 دولاراً) إلى 20 ألف ريال (5490 دولاراً). وبسبب عدم قدرتها على تحمل زيادة الأسعار، لم يكن لديها خيار سوى المغادرة وهي تقيم الآن في منزل أحد الأصدقاء.

ويقول سكان البلاد، حيث يفوق عدد الوافدين عدد المواطنين تسعة إلى واحد، إن الطلب المتزايد ونقص الغرف قبل كأس العالم قد مكّن أصحاب العقارات من زيادة الإيجارات بنسبة تزيد عن 40% في كثير من الحالات في غضون مهلة قصيرة، مما أجبر المستأجرين على حزم أمتعتهم ومواجهة مستقبل غير مؤكد.

وأقرت الحكومة القطرية “بالطلب المتزايد على السكن” وشجعت المستأجرين الذين يعتقدون أنهم تعرضوا للظلم لتقديم شكوى إلى لجنة المنازعات الإيجارية الحكومية.

ومن المتوقع أن تستقطب قطر نحو 1,2 مليون مشجع الشهر المقبل، ولذلك سعى المنظمون المحليون إلى تبديد مخاوف أزمة الإقامة، مشيرين إلى أن قطر خصصت 130 ألف غرفة متاحة عبر الموقع الرسمي. والغرف الموجودة في الفنادق والمنتجعات والمساكن المبنية خصيصًا وثلاث سفن الرحلات البحرية في الميناء، تبدأ من حوالي 80 دولاراً، كما يقولون، على الرغم من أنه ليس من الواضح عدد الخيارات المتاحة أمام المشجعين من ذوي الميزانية المنخفضة.

ارتفاع كبير للإيجارات في الدوحة

وقالت الحكومة في بيان لوكالة “أسوشيتد برس” إن سقفاً سعرياً ينطبق على 80% من الغرف. ولم ترد على أسئلة حول ما إذا كان قد تم تنفيذ الحد الأقصى وكيف تم تنفيذه، ويمكن أن يرتفع السقف – الذي يبلغ حوالي 780 دولاراً لغرفة المنتجع من فئة الخمس نجوم – اعتماداً على وسائل الراحة في الغرفة.

وقال مدرس بريطاني رفع مالك العقار إيجاره بنسبة 44″: “أنت ملتزم إما بالبقاء ودفع الرسوم الإضافية أو المغادرة وعدم معرفة ما إذا كان لديك مكان تعيش فيه”. وباع المدرس كل أثاثه وهو الآن يسكن في منزل أحد الأصدقاء.

أفاد المستأجرون الآخرون الذين جددوا عقود إيجارهم بوجود لافتات تظهر على شققهم تشير إلى المباني “التي اختارتها الحكومة لاستضافة ضيوف وفعاليات كأس العالم 2022”.

ووقع المنظمون المحليون صفقة مع شركة الضيافة الفرنسية “أكور” لتخصيص حوالي 45000 غرفة للمشجعين خلال كأس العالم.

ووقال عمر الجابر، المدير التنفيذي للإسكان في اللجنة العليا للمشاريع والإرث في قط ، إن الحكومة لم تلعب أي دور في إنهاء العقود التي تؤثر على المستأجرين على المدى الطويل.

ويقول السكان الذين يتدافعون للعثور على منازل جديدة بسبب ارتفاع الإيجارات أنه يكاد يكون من المستحيل العثور على أماكن مناسبة في حدود ميزانياتهم. وتكلف معظم الشقق المكونة من غرفتي نوم في اللؤلؤة، وهي جزيرة اصطناعية قبالة الدوحة، أكثر من 1000 دولار في الليلة على موقع Airbnb .