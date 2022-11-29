كأس العالم: بنزيمة يشارك في مباريات فرنسا المتبقية

بات قرار مشاركة اللاعب الفرنسي، والحاصل على الكرة الذهبية كريم بنزيمة في مباريات كأس العالم قريبة، وأصبح القرار في يد مدرب المنتخب “ديديه ديشامب“.

ففي مفاجأة سارة لعشاق النجم الفرنسي كريم بنزيمة، أعلنت إذاعة راديو مونتي كارلو، أن بنزيمة، تعافى من إصابته التي أبعدته عن المشاركة مع منتخب الديوك في كأس العالم، ويمكنه الانضمام إلى صفوف الفريق والمشاركة في المباريات المتبقية من المونديال.

هل تعافى بنزيمة من إصابته؟

ونقلت الإذاعة تقارير لصحيفة “أوندا مدريد”، الإسبانية أشارت فيه إلى أن مهاجم ريال مدريد سيعود إلى تدريبات فريقه في منتصف الأسبوع بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن البطولة.

كان بنزيمة قد خرج من تشكيلة البلوز قبل يوم واحد من انطلاق المونديال، وغادر معسكر المنتخب في قطر، متاثرا بإصابة لحقت به التدريبات، لكنه استطاع أن يتعافى بشكل أسرع مما كان يعتقد.

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هل يسمح الفيفا بمشاركة بنزيمة مع منتخب فرنسا في المونديال؟

عندما خرج بنزيمة من تشكيلة منتخب بلاده، لم يضم المدير الفني أي لاعب مكانه، وبالتالي وحسب قواعد الفيفا، فإنه يمكن للاعب العودة إلى تشكيلة المنتخب الفرنسي والمشاركة في المباريات المتبقية من البطولة، ويعود القرار لمدرب المنتخب ديديه ديشامب.

وأفادت مونت كارلو بأنه بعد التحقق من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، لا يزال بنزيما يتواجد في قائمة فرنسا لكأس العالم ويمكن استدعاؤه من جديد.

وأشارت مونت كارلو إلى أن الاتحاد الفرنسي سيحصل على 26 ميدالية في حال التتويج بكأس العالم وهو ما يقابل عدد اللاعبين في القائمة، بوجود بنزيما من بينهم.