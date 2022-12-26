كأس العالم بقطر تتصدر استطلاع بي بي سي حول أفضل بطولة في القرن الـ21

انتهت بطولة كأس العالم 2022 بفوز الأرجنتين المثير على فرنسا في النهائي.

البطولة شهدت العديد من القصص والحداث الذي جعلها محط الأنظار ومحور الحديث اليومي في كل أنحاء العالم.

تجري بي بي سي سبورت استطلاعا حول أفضل بطولة كأس عالم خلال هذا القرن منذ أول بطولة عام 2002، في كوريا واليابان، وحتى البطولة الماضية.

وتتصدر بطولة الدوحة نتيجة الاستطلاع حتى الآن بنسبة 78 بالمئة.

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وفيما يلي استعراض لست بطولات عالم أقيمت حتى الآن بدءا من بطولة كوريا واليابان 2002، وحتى بطولة الدوحة 2022.

بطولة اليابان وكوريا الجنوبية 2002

كان بطلها رونالدو الظاهرة، ومنتخب البرازيل الذي توج باللقب للمرة الخامسة بعد الفوز على ألمانيا بهدفين في المباراة النهائية.

مفاجآت البطولة

كانت البطولة مليئة بالمفاجآت، مثل:

فوز منتخب السنغال على فرنسا في المباراة الافتتاحية، قبل أن يشق طريقه نحو دور الثمانية.

صعود تركيا، وكوريا الجنوبية المستضيفة إلى نصف النهائي.

بطولة ألمانيا 2006

فازت إيطاليا باللقب على حساب فرنسا بركلات الترجيح في النهائي في مباراة ستبقى دائمًا في الأذهان، حيث شهدت حصول زين الدين زيدان على البطاقة الحمراء في آخر مبارياته بعد ضربه بالرأس ماركو ماتيراتزي.

كما شهدت البطولة الظهور الأول في كأس العالم للأرجنتيني ليونيل ميسي.

جنوب إفريقيا 2010

فازت إسبانيا بأول بطولة لكأس العالم على الإطلاق بهدف أندريس إنييستا أمام هولندا.

البطولة شهدت مفاجآت بخروج كل من فرنسا وإيطاليا الذين وصلا لنهائي بطولة 2006 من دور المجموعات.

شهدت البطولة حدثا فريدا حال دون وصول منتخب غانا إلى الدور قبل النهائي، بعد لمسة يد لويس سواريز التي احتسبت ضربة جزاء لكن أسامواه أضاعها وصعدت الأوروجواي لنصف النهائي.

البرازيل 2014

سجل ماريو جوتزه هدف الفوز في الوقت الإضافي ليقود ألمانيا للفوز على الأرجنتين بهدف في المباراة النهائية.

لكن المفاجأة الأبرز كانت في فوز ألمانيا على البرازيل المضيفة بسبعة أهداف لهدف في نصف النهائي.

روسيا 2018

تغلبت فرنسا على بنتيجة 4-2 حيث سجل نجميها أنطوان جريزمان وكيليان مبابي.

شهدت البطولة بعض المباريات الكلاسيكية، مثل تعادل إسبانيا والبرتغال بثلاثة أهداف لكل فريق، وفوز فرنسا على الأرجنتين 4-3 في دور الستة عشر.

قطر 2022

قبل انطلاق البطولة كان هناك الكثير من الجدل حول وفيات العمال المهاجرين وحقوق المثليين وإقامة كأس العالم في الشتاء، وقد كانت هناك حملات كثيرة ضد تنظيم قطر للبطولة، شاركت بي بي سي نفسها ومذيعها الرياضي واللاعب السابق في المنتخب الإنجليزي جاري لينكر، حيث انتقد منح شرف تنظيم البطولة لقطر بسبب سجلها في مجال حقوق الإنسان وقوانينها المعادية للمثليين. بحسب قوله

البطولة شهدت أفضل نهائي على الإطلاق في تاريخ كأس العالم، حيث انتهى بفوز مثير للأرجنتين بقيادة ميسي على فرنسا بركلات الترجيح بعد مباراة مثيرة انتهت بالتعادل 3-3 أصبح فيها مبابي ثاني لاعب بعد السير جيف هيرست يسجل ثلاثية في النهائي.

مفاجآت البطولة

البطولة كانت مليئة بالمفاجآت منها:

وصول المغرب لنصف النهائي

فوز اليابان على إسبانيا وألمانيا

فوز السعودية على الأرجنتين

فوز تونس على فرنسا.

فوز كوريا على البرتغال