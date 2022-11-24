كأس العالم: بعد سباعية إسبانيا، ما هي أكبر النتائج في تاريخ البطولة؟

حقق المنتخب الإسباني أمام نظيره الكوستاريكي في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة ضمن بطولة كأس العالم المقامة في قطر أكبر نتيجة له في تاريخ المونديال بتسجيله 7 أهداف نظيفة.

وشهد المونديال في نسخه العديد من النتائج الكاسحة وفي ما يلي نستعرضها:

يتربع منتخب المجر على رأس قائمة المنتخبات التي حققت نتائج كبيرة، إذ فاز بنتيجة 10-1 على نظيره السلفادوري عام 1982 في مونديال إسبانيا ، محققا النتيجة الأكبر في تاريخ البطولة.

، محققا النتيجة الأكبر في تاريخ البطولة. كذلك فاز منتحب المجر على منتخب كوريا الجنوبية في بطولة 1954 (9-0).

وفاز منتخب يوغوسلافيا بنفس النتيجة على زائير (كونجو الديمقراطية حاليا) في بطولة 1974.

بنفس النتيجة على زائير (كونجو الديمقراطية حاليا) في بطولة 1974. وكان المنتخب السويدي البادئ بتحقيق نتائج ساحقة، إذ فاز عام 1938 في إيطاليا على كوبا بثمانية أهداف نظيفة.

وبثمانية أهدف دون رد أيضاً، فاز منتخب أورجواي على أرضه في مونديال 1950 أمام بوليفيا.

على أرضه في مونديال 1950 أمام بوليفيا. وفي مونديال 2002 في كوريا الجنوبية واليابان، فازت ألمانيا على السعودية 8-0 أيضاً.

وسقط منتخب البرازيل على أرضه وأمام جماهيره في المباراة التاريخية أمام ألمانيا 1-7 في مونديال 2014.

وكرر المنتخب الإنجليزي منذ أيام تسجيل 6 أهداف في مرمى الخصم للمرة الثانية على التوالي، إذ فاز في نسخة روسيا 2018 على بنما 6-1، ليفوز قبل أيام على الأراضي القطرية أمام إيران 6-2.

منذ أيام تسجيل 6 أهداف في مرمى الخصم للمرة الثانية على التوالي، إذ فاز في نسخة روسيا 2018 على بنما 6-1، ليفوز قبل أيام على الأراضي القطرية أمام إيران 6-2. وشهد مونديال سويسرا 1954 نتيجتين كبيرتين مماثلتين انتهيتا 7-0، وكانتا لمصلحة منتخب أورجواي على نظيره الأسكتلندي، والتركي على نظيره الكوري الجنوبي.

وتكررت نتيجة 7-0 في مونديال 1974 في ألمانيا، بعدما اكتسح المنتخب البولندي شباك هايتي بسباعية نظيفة.

وفي مونديال 2010 في جنوب أفريقيا، سجل منتخب البرتغال اسمه ضمن لائحة شرف المنتخبات الأكثر ضراوة بعد فوزه على كوريا الشمالية 7-0.