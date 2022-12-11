كأس العالم: الدوري الإسباني يتفوق على البريميرليغ في الأدوار النهائية

اختلف الأمر كثيرا قبل بداية كأس العالم، عما هو عليه الآن مع اقتراب البطولة من نهايتها وذلك بالنسبة لعدد اللاعبين المشتركين من دوري واحد.

حيث كان الدوري الإنجليزي الممتاز “بريميرليغ” يمتلك الرقم القياسي، كأكثر الدوريات مشاركة للاعبيه في النهائيات، برصيد 134 لاعبا، متفوقا بفارق كبير عن الدوري الإسباني صاحب الوصافة بـ83 لاعبا، لكن مع الأدوار النهائية تبدلت الحال وتفوق الدوري الإسباني بفارق ثلاثة لاعبين.

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كم عدد اللاعبين المشاركين من الدوري الإنجليزي في الدور قبل النهائي؟

من بين 134 لاعبا انضموا لمنتخباتهم في البطولة بقي منهم فقط 13 لاعبا في الدور قبل النهائي، بواقع:

الأرجنتين (5)

فرنسا (5)

كرواتيا (لاعبان)

لاعب واحد من المغرب هو حكيم زياش

لاعبو الدوري الإنجليزي في دور الثمانية

شارك 63 لاعبا من الدوري الإنجليزي مع منتخبات بلادهم في دور الثمانية على النحو التالي:

إنجلترا 25

البرازيل 12

البرتغال 9

الأرجنتين 5

فرنسا 5

المغرب 1

كرواتيا 2

هولندا 3

أكثر أندية الدوري الإنجليزي مشاركة بلاعبيها في المونديال

مانشستر سيتي 16 لاعبا

مانشستر يونايتد 13 لاعبا

تشيلسي ١٢ لاعبا

توتنهام ١١ لاعبا

أرسنال عشرة لاعبين.

ليفربول ٧ لاعبين في ٥ منتخبات

برينتفورد 6 لاعبين.

فولهام ٦ لاعبين.

لاعبان من كريستال بالاس.

أكثر المنتخبات اعتمادا على الدوري الإنجليزي

شارك محترفو الدوري الإنجليزي في ٢٦ منتخبا من بين ٣٢، تصدرهم بالطبع المنتخب الانجليزي الذي لم تضم قائمته سوى محترف وحيد من خارج إنجلترا هو “جود بيلينجهام” لاعب دورتموند الألماني.

البرازيل ١٢ لاعبا

البرتغال 9 لاعبين.

ويلز ٩ لاعبين.

بلجيكا 7 لاعبين.

الدنمارك ٧ لاعبين.

السنغال 6 لاعبين.

أمريكا ٦ لاعبين.

الأرجنتين 5 لاعبين.

فرنسا 5 لاعبين.

إسبانيا 5 لاعبين.

سويسرا 5 لاعبين.

غانا ٥ لاعبين.

ألمانيا ٤ لاعبين.

هولندا 3 لاعبين.

الإكوادور 3 لاعبين

أورجواي ٣ لاعبين.

بولندا لاعبان.

اليابان لاعبان.

كرواتيا لاعبان.

المغرب لاعبان.

كوريا الجنوبية لاعبان.

لاعب واحد لكل من إيران والمكسيك والكاميرون وصربيا.

لاعبو الدوري الإسباني المتبقون في كأس العالم

يتبقى من لاعبي الدوري الإسباني مع المنتخبات الأربع المتبقية في كأس العالم، ستة عشر لاعبا أيضا مثل الدوري الإنجليزي، وترتيبهم كالتالي:

الأرجنتين(6)

فرنسا (5)

كرواتيا (2)

المغرب(3)