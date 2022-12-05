كأس العالم: السنغال تودع المونديال بخسارة كبيرة أمام إنجلترا

خسر المنتخب السنغالي أمام نظيره الإنجليزي في دور الستة عشر لكأس العالم لكرة القدم.

لم يقدم أسود التيرانجا الأداء المنتظر منهم في المباراة، وظهروا بلا مخالب أمام منتخب الأسود الثلاثة، الذي صال لاعبوه وجالوا في أرجاء الملعب.

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تقدم لاعب ليفربول جوردان هندرسون في الدقيقة 38، ثم أضاف هاري كين لاعب توتنهام الهدف الثاني في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، ثم عزز النتيجة بوكايو ساكا بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 57.

بهذه النتيجة يصعد المنتخب الإنجليزي إلى دور الثمانية ليواجه نظيره الفرنسي يوم السبت المقبل، في مباراة بصبغة سياسية.

رقم قياسي للأسود الثلاثة

عادل المنتخب الإنجليزي رقمه القياسي المسجل من قبل بتسجيل أكبر عدد من الأهداف في بطولة واحدة لكأس العالم، بتسجيله اثني عشر هدفا، كما سجل في كأس العالم الماضية في روسيا، وبإمكان منتخب الأسود كسر هذا الرقم في حال تسجيله هدفا واحدا في مباراة فرنسا المقبلة في دور الثمانية.

كما حطم هاري كين عدد الأهداف الدولية للأسطورة بوبي شارلتون، بتسجيله الهدف الخمسين خلال مشواره مع منتخب بلاده، وأصبح “كين” على بعد ثلاثة أهداف من معادلة رقم “واين روني” كهداف تاريخي للمنتخب الإنجليزي الذي يحمل في جعبته ثلاثة وخمسين هدفا.