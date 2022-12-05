by

أخبار ذات صلة

Posted inآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسسياسة واقتصادكرة قدملياقة بدنية

كأس العالم: السنغال تودع المونديال بخسارة كبيرة أمام إنجلترا

خسر المنتخب السنغالي أمام نظيره الإنجليزي في دور الستة عشر لكأس العالم لكرة القدم.
by

خسر المنتخب السنغالي أمام نظيره الإنجليزي في دور الستة عشر لكأس العالم لكرة القدم.

لم يقدم أسود التيرانجا الأداء المنتظر منهم في المباراة، وظهروا بلا مخالب أمام منتخب الأسود الثلاثة، الذي صال لاعبوه وجالوا في أرجاء الملعب.

اقرأ أيضا:

فرنسا تصعد إلى دور الثمانية ومبابي يتصدر قائمة الهدافين

كأس العالم 2022: هل الأفارقة والآسيويون.. قادمون فعلا؟

ميسي يتخطى مارداونا ويقترب من باتيستوتا

تقدم لاعب ليفربول جوردان هندرسون في الدقيقة 38، ثم أضاف هاري كين لاعب توتنهام الهدف الثاني في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، ثم عزز النتيجة بوكايو ساكا بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 57.

بهذه النتيجة يصعد المنتخب الإنجليزي إلى دور الثمانية ليواجه نظيره الفرنسي يوم السبت المقبل، في مباراة بصبغة سياسية.

دبي رابعا…تعرف على قائمة المدن العالمية صاحبة أكبر عدد لناطحات السحاب في العالم

رقم قياسي للأسود الثلاثة

عادل المنتخب الإنجليزي رقمه القياسي المسجل من قبل بتسجيل أكبر عدد من الأهداف في بطولة واحدة لكأس العالم، بتسجيله اثني عشر هدفا، كما سجل في كأس العالم الماضية في روسيا، وبإمكان منتخب الأسود كسر هذا الرقم في حال تسجيله هدفا واحدا في مباراة فرنسا المقبلة في دور الثمانية.

كما حطم هاري كين عدد الأهداف الدولية للأسطورة بوبي شارلتون، بتسجيله الهدف الخمسين خلال مشواره مع منتخب بلاده، وأصبح “كين” على بعد ثلاثة أهداف من معادلة رقم “واين روني” كهداف تاريخي للمنتخب الإنجليزي الذي يحمل في جعبته ثلاثة وخمسين هدفا.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا