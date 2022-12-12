كأس العالم: أديداس تكشف عن كرة “الحلم” للأدوار النهائية

تتحول الرحلة إلى الحلم، والحلم هو اسم الكرة التي ستلعب بها مباريات نصف النهائي والنهائي من مونديال 2022 في كرة القدم.

وقد كشفت شركة أديداس الألمانية لتصنيع المعدات والألبسة الرياضية في فيديو نشرته على موقع تويتر عن شكل ومواصفات الكرة الجديدة

4 منتخبات تتنافس وجهاً لوجه وكرة واحدة تحدد مصيرهم. ⚽️

نقدم لكم كرة الحلم، الكرة الرسمية للدور نصف النهائي والمباراة النهائية في كأس العالم 2022.#ImpossibleIsNothing pic.twitter.com/vWar6YyAJq — adidasMENA (@adidasMENA) December 11, 2022

اقرأ أيضا:

مواصفات كرة الحلم

صُنّعت كرة “ الحلم ” بمواصفات تكنولوجية هي نفسها المستخدمة في “ الرحلة “، والتي تقوم على نظام “ الكرة المتصلة ” الذي صممته أديداس ، وهي تقنية تساعد في تحديد حالات التسلل بأكثر سرعة ودقة.

” بمواصفات تكنولوجية هي نفسها المستخدمة في “ “، والتي تقوم على نظام “ ” الذي صممته ، وهي تقنية تساعد في تحديد حالات التسلل بأكثر سرعة ودقة. تعتمد هذه التقنية على بيانات تموضع اللاعبين داخل المستطيل الأخضر لتزود حكم الفيديو المساعد “ الفار ” بمعلومات آنية تمكّنه من اتخاذ القرارات الصحيحة.

” بمعلومات آنية تمكّنه من اتخاذ القرارات الصحيحة. من خلال التوفيق بين بيانات الكرة الواردة من جهاز الاستشعار المثبت على “ الحلم ” وباستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي ، تقدم هذه التكنولوجيا الدعم اللازم للنظام شبه الآلي لتحديد وضعيات التسلل، مما يمكِّن من التعرف بدقة متناهية على اللحظة التي لُعبت فيها الكرة خلال حالات التسلل غير الواضحة.

” وباستخدام تقنية ، تقدم هذه التكنولوجيا الدعم اللازم للنظام شبه الآلي لتحديد وضعيات التسلل، مما يمكِّن من التعرف بدقة متناهية على اللحظة التي لُعبت فيها الكرة خلال حالات التسلل غير الواضحة. تمت مراعاة حماية البيئة في تصميم الكرة، حيث صنعت من أحبار ومواد لاصقة مائية.

يرتكز تصميم الكرة على أرضية ذهبية اللون عليها أشكال مثلثة صغيرة مستوحاة من الصحاري التي تحيط بالعاصمة القطرية الدوحة، مع إضافة لون الكأس الذهبية، وخطوط بلون العلم القطري.

وستظهر “الحلم” أولا في مباراة الأرجنتين وكرواتيا في الساعة السابعة من يوم غد الثلاثاء على ملعب استاد ملعب “لوسيل“، ثم في مباراة المغرب وفرنسا يوم الأربعاء على استاد البيت، الساعة السابعة مساءً أيضا، ثم في مباراة تحديد المركز الثالث، قبل الظهور الأخير لها في المونديال في المباراة النهائية على ملعب لوسيل الأيقوني الساعة الثالثة من مساء الأحد المقبل.