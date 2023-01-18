موعد مباراة ميلان وإنتر ميلان في كأس السوبر الإيطالي 2023 والقنوات الناقلة

تواصل العاصمة السعودية الرياض ريادتها الرياضية باستضافة أهم الأحداث والفعاليات والمبارات في شتى أنواع الألعاب من كرة القدم إلى الفنون القتالية والملاكمة ورياضة المحركات.

ومن بين المسابقات المهمة التي تقام على أرض الرياض، مباراة كأس السوبر الإيطالي 2023 التي تجمع بين فريقي عاصمة الموضة ميلان.

وتتجه أنظار عشاق كرة القدم الإيطالية لمتابعة “ديربي الغضب” (Derby della Madonnina) بين آي سي ميلان وإنتر ميلان مساء اليوم على أرض إستاد الملك فهد في الرياض.

وكان الملعب نفسه قد استضاف الأسبوع المنصرم مباريات مسابقة كأس السوبر الإسباني، التي توج في نهايتها فريق برشلونة باللقب بعد الفوز على خصمه اللدود ريال مدريد 3-1 الأحد.

ويخوض ميلان المباراة كونه بطل الدوري الإيطالي، فيما يشارك إنتر بصفته بطلاً لكأس إيطاليا، علماً أنه حامل لقب النسخة الماضي من كأس السوبر.

ويعد يوفنتوس الأكثر فوزاً بلقب المسابقة بتسع مرات، مقابل 7 مرات لميلان و6 لإنتر.

متى موعد مباراة ميلان وإنتر ميلان في كأس السوبر الإيطالي؟

تقام مباراة كأس السوبر الإيطالي بين ميلان وجاره اللدود إنتر ميلان عند تمام الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة.

كيفية مشاهدة مباراة ميلان وإنتر ميلان في كأس السوبر الإيطالي

تتولى قناة أيوظبي الرياضية (AD SPORTS Premium 1) نقل مباراة ميلان وإنتر ميلان في كأس السوبر.