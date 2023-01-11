فادي طنّوس by فادي طنّوس

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كأس السوبر الإسباني: ريال مدريد يدافع عن لقبه بمواجهة فالنسيا

فادي طنّوس by فادي طنّوس
كأس السوبر الإسباني

تنطلق مساء اليوم الأربعاء منافسات كأس السوبر الإسباني التي تستضيفها المملكة العربي السعودية للمرة الثالثة على التوالي، بمشاركة ريال مدريد حامل اللقب وبرشلونة وفالنسيا وريال بيتيس.

وتستمر المنافسات التي تقام على إستاد الملك فهد الدولي في العاصمة الرياض حتى 15 كانون الثاني/يناير الجاري.

ويستهل ريال مدريد مبارياته في المسابقة بلقائه مع فالنسيا، فيما يلعب برشلونة غداً الخميس مع ريال بيتيس، على أن يخوض الفائزان غمار المباراة النهائية للكأس يوم الأحد المقبل.

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يشارك ريال مدريد في كأس السوبر الإسباني بصفته حاملًا للقب الدوري الإسباني الموسم الماضي، فيما يتواجد برشلونة بصفته الوصيف، أما مشاركة ريال بيتيس فتأتي نظير حصوله على لقب كأس ملك إسبانيا، وفالنسيا وصيفاً له.

وكانت فرق ريال مدريد، وفالنسيا وريال بيتيس قد وصلت في وقت متأخر من يوم الاثنين عبر مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة الرياض، استعداداً لخوض غمار هذه البطولة، على أن يصل الفريق الرابع برشلونة مساء الثلاثاء.

واستضافت السعودية البطولة لأول مرة عام 2020، وتوّج بلقبها فريق ريال مدريد، بعد فوزه في المباراة النهائية على غريمه أتلتيكو مدريد في جدة، فيما احتضنت الرياض النسخة الثانية التي أقيمت بتواجد أربعة فرق في شهر كانون الثاني/يناير عام 2022، وتوّج بلقبها كذلك فريق ريال مدريد، بعد فوزه على منافسه أتلتيك بلباو.

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